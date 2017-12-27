Ardahan'da soğuk hava okul yolundaki küçük öğrencilerin saçlarını dondurdu.

İHA'nın haberine göre, Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kentte etkili olan soğuk havadan dolayı vatandaşların saç, kaş ve kirpikleri dondu. Sisin de etkili olduğu kentte, erken saatlerde dışarı çıkanlar zor anlar yaşadı.

Öğrenciler okula gitmekte zorlanırken kaldırım ve yollar buzla kaplandı.

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