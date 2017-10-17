Ardahan'da dün aralıklarla yağan ve akşam saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı sonrası kent tamamen felç oldu. Bölgede devam eden yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı Ardahan-Posof karayolu ve 17 köye ulaşım sağlanamıyor.
İHA'nın haberine göre, yoğun kar ve tipi dolayısıyla sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği kentin birçok noktasında hayat neredeyse durma noktasına geldi. Kar ve tipinin etkili olduğu Ardahan-Posof karayolunda ulaşım durdu. Pek çok köy yolu da kapanan il genelinde 17 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl özel idaresinin verdiği bilgilere göre dün itibariyle Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 17 köye ulaşım sağlanamıyor. Birçok köy yolunun kar ve tipi nedeniyle kapalı olduğu ilde ekipler yol açma çalışmaları yapmak üzere bölgeye sevk edildi.
Kar ve tipi nedeniyle kapanan yollardan birisi de Ardahan-Posof karayolu oldu. Karayolları 183. Şube Şefliği yaptığı açıklamada Ilgar Dağı mevkiinin ulaşıma kapandığı bildirildi. Ardahan-Posof karayolundan hariç diğer yolları kullanacak sürücülerin ise yoğun buzlanma nedeniyle zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları yönünde uyarı yapıldı.
"KAR YAĞIŞI KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU"
Ardahan'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle birçok köye ulaşım sağlanamazken, kartpostallık görüntüler de oluştu.
Kar yağışı sonrası etkili olan tipi nedeniyle aracına ulaşmadığını söyleyen Tuncer Süt ismli sürücü ise, ''Kar yağışı sonrası araçlarımıza ulaşamıyoruz ve bu nedenle evimize ve işyerimize gidemiyoruz. Yoğun bir tipi var.'' dedi
Çocuklar başta olmak üzere kar yağışını eğlenceye çevirmesini bilenler ise beyaz örtünün tadını çıkarıyor. Yoğun kar yağışını eğlenceye çeviren işyeri sahibi Volkan Yıldız işyeri önünde kardan adam yaptı.
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Misafir 54 dakika önce:thermometer_face: ola havalar ne soğuk00
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Misafir 54 dakika önce:thermometer_face:00
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Misafir 59 dakika öncekar doğu bölgesinin ilacıdır00