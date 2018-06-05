Ardahan'da dolu yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

İHA'nın haberine göre, Ardahan'da etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ardahan-Posof karayolu üzerinde deniz seviyesinden 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Ilgar Dağı, dolu nedeniyle beyaz örtü ile kaplandı. Doluya yolda yakalanan vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydetti.

Sürücüler, dolu nedeniyle karayolunda ilerlerken zorluk çekti. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.

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