Ardahan bugün ikinci iftarını yapacak. İftar saatine hazırlık yapmak isteyenler Ardahan'da oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta? sorularını merak ediyorlar. Diyanet'İn yayınladığı 2018 Ramazan imsakisine göre işte Ardahan'da iftar ve sahur vakitleri...

Ardahan iftar saati kaçta? (Ardahan iftar vakti) 17 Mayıs 2018

Ardahanlılar ikinci iftara hazırlanıyor. Dün Ardahan'da iftar saat 19:28'de yapıldı. Bugün iftar vakti ise 19:29'da olacak. Böylelikle 2. oruçta bitmiş olacak.

Ardahan sahur ve imsak saati kaçta? (Ardahan sahur vakit)

Ardahan'da bugün sahur 02:55'e kadar gerçekleşti. Okunan ezanın ile birlikte ikinci oruca niyet edildi. 18 Mayıs 2018 Cuma günü sahur 02:53'e kadar olacak. İmsak saat 02:53'de gerçekleşecek.

ARDAHAN RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet takvimine göre Ardahan Ramazan imsakiye saati aşağıdadır. Ardahan için iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden alınmaktadır. İller ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK İlçe MERKEZ ÇILDIR DAMAL GÖLE HANAK POSOF GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 02:56 04:44 12:12 16:06 19:28 21:07 2 17.05.2018 Perşembe 02:55 04:43 12:12 16:06 19:29 21:09 3 18.05.2018 Cuma 02:53 04:42 12:12 16:07 19:30 21:10 4 19.05.2018 Cumartesi 02:52 04:41 12:12 16:07 19:31 21:12 5 20.05.2018 Pazar 02:50 04:40 12:12 16:07 19:31 21:13 6 21.05.2018 Pazartesi 02:49 04:39 12:12 16:08 19:32 21:14 7 22.05.2018 Salı 02:48 04:38 12:12 16:08 19:33 21:16 8 23.05.2018 Çarşamba 02:46 04:38 12:12 16:08 19:34 21:17 9 24.05.2018 Perşembe 02:45 04:37 12:12 16:08 19:35 21:19 10 25.05.2018 Cuma 02:44 04:36 12:12 16:09 19:36 21:20 11 26.05.2018 Cumartesi 02:43 04:36 12:12 16:09 19:37 21:21 12 27.05.2018 Pazar 02:41 04:35 12:12 16:09 19:38 21:23 13 28.05.2018 Pazartesi 02:40 04:34 12:12 16:10 19:39 21:24 14 29.05.2018 Salı 02:39 04:34 12:13 16:10 19:39 21:25 15 30.05.2018 Çarşamba 02:38 04:33 12:13 16:10 19:40 21:27 16 31.05.2018 Perşembe 02:37 04:33 12:13 16:11 19:41 21:28 17 01.06.2018 Cuma 02:36 04:32 12:13 16:11 19:42 21:29 18 02.06.2018 Cumartesi 02:35 04:32 12:13 16:11 19:43 21:30 19 03.06.2018 Pazar 02:34 04:31 12:13 16:11 19:43 21:31 20 04.06.2018 Pazartesi 02:34 04:31 12:13 16:12 19:44 21:32 21 05.06.2018 Salı 02:33 04:31 12:14 16:12 19:45 21:33 22 06.06.2018 Çarşamba 02:32 04:30 12:14 16:12 19:45 21:34 23 07.06.2018 Perşembe 02:32 04:30 12:14 16:12 19:46 21:35 24 08.06.2018 Cuma 02:31 04:30 12:14 16:13 19:47 21:36 25 09.06.2018 Cumartesi 02:30 04:30 12:14 16:13 19:47 21:37 26 10.06.2018 Pazar 02:30 04:29 12:15 16:13 19:48 21:38 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 02:29 04:29 12:15 16:14 19:48 21:39 28 12.06.2018 Salı 02:29 04:29 12:15 16:14 19:49 21:40 29 13.06.2018 Çarşamba 02:29 04:29 12:15 16:14 19:49 21:40 30 14.06.2018 Perşembe 02:29 04:29 12:15 16:14 19:50 21:41

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