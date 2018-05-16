2018 Ramazan ayı 16 Mayıs itibariyle başladı. İlk iftara hazırlık yapan Ardahan halkı akşam ezanının saat kaçta okunacağı sorusuna yanıt arıyor. Peki Ardahan'da ilk iftar saat kaçta yapılacak? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte Ardahan imsakiyesi...

ARDAHAN İFTAR VAKTİ 2018

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı için hazırlıklar sürüyor. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Ardahan'da iftar vakti 19:28 olarak yer almakta. Ardahan'da saat 19:28’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

ARDAHAN İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Ardahanlılar yarın gece 2. sahurunu yapacak. Ardahan sahur vakti 02:55 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Ardahan'da 02:55 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.

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