11 ayın sultanı Ramazan'ın son günü geldi çattı. Yarın 15 Haziran Cuma günü Ramazan Bayramı'nın birinci günü. Ramazan Ayı'nın son günü olan arefe günüyle ilgili sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde Müslümanlara önemli tavsiyeler yer alıyor. Özellikle Arefe günüyle ilgili tavsiyeler arasında İhlas Suresi ile ilgili tavsiyeler ön planda yer alıyor.
AREFE GÜNÜ İHLAS SURESİ OKUMANIN ÖNEMİ
Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.
Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." deniyor.
İHLAS SURESİ'NİN FAZİLETİ
İhlas Suresi'nin faziletiyle ilgili ise bir hadis-i şerifte "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.(Ebu-ş şeyh)" deniyor.
İhlas Suresi Okunuşu:
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad
İhlas Suresi Anlamı:
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O 'na bir denk de olmadı.
AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUA
Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.
Duâ şudur:
"Sübhânellezi fi’s-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi’n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi’l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi’l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa’s-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa’l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."
İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in, "Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır,”"buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:
"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü’l-hamdü ve hüve alâ küli şey’in kadir."
Buhâri’de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.
"Allahümme’c’al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme’şrah li sadri ve yessir li emri..."
"Allah’ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah’ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver."
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