Ramazan Bayramı'nın okulların kapandıktan hemen sonraya ve hafta sonuna denk gelmesiyle tatil planları kurulmaya başlandı. 14 Haziran 2018 Perşembe gününe denk gelen arefe günü hafta sonu ile birleştirilerek resmi tatil ilan edilecek mi? Arefe günü tatil mi? Ramazan Bayram namazı saat kaçta?

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Dini bayram günleri arasında yer alan Ramazan Bayramı tatili, Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Arefe günü dahil toplamda 3,5 gün sürmektedir. Arefe günü, Resmi Gazete'deki bilgiye göre yarım gün olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla kamu çalışanları için kurumların insiyatifinde idari tatil ilan edilmezse, 14 Haziran Perşembe günü saat 13.00'dan sonra tatil başlayacak.

AREFE GÜNÜNDE ORUÇ TUTULACAK MI?

Ramazan ayının son günü olan arefe gününde de oruç tutuluyor. Bu sene Ramazan Bayramı arefesi 14 Haziran perşembe gününe denk geliyor. Yani İslam alemi 2018 Ramazan ayı için 13 Haziran'ı 14 Haziran'a bağlayan gece son kez sahura kalkacak ve 14 Haziran perşembe günü okunacak akşam ezanıyla son kez oruçlarını açacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı arefesinin ardından Ramazan Bayramının birinci günü 15 Haziran cuma ikinci günü 16 Haziran cumartesi üçüncü günü 17 Haziran pazar gününe denk geliyor.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür

İstanbul'da Bayram Namazı : 06:17

Ankara'da Bayram Namazı : 06:04

İzmir'de Bayram Namazı : 06:31

Gaziantep'te Bayram Namazı: 05:53

Edirne'de Bayram Namazı : 06:25

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