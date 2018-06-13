Ramazan ayının 29. günü idrak edilirken, arefe günü ne zaman? sorusunun cevabı da araştırılıyor. Arefe günün tatil olup olmadığı çalışanları yakından ilgilendiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi dini günler takviminde arefe günü ve Ramazan Bayramı tatiline dair detaylar yer alıyor. 2018 arefe günü ne zaman? Arefe günü resmi tatil mi?

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan bayramının habercisi olan arefe günü için çok kısa süre kaldı. Arefe günü 14 Haziran Perşembe günü olacak. 15 Haziran'da Ramazan bayramının ilk günü olacak. Pazar günü bayramın son günü olacak.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Arefe günü resmi tatil ya da idari izin sayılacak mı? soruları merak ediliyordu. Resmi olarak arefe günü yarım gün tatil olacak. Yani yarın öğleden sonra itibariyle Ramazan Bayramı tatili başlayacak.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü ramazan ayının son orucu tutulacak. Yani arefe günü oruç tutulur.

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).

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