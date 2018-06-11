Arefe Günü resmi tatil mi? İslam alemi tarafından oruç tutularak geçirilen ve rahmet ayı olarak bilinen Ramazan-ı Şerif 14 Haziran Arefe Günü son bulacak. Ertesi gün 15 Haziran Cuma günü Ramazan Bayramı başlayacak ve bayram tatili 3 gün sürecek. Vatandaşlar, Ramazan'ın sonuncusu olan Arefe Günü'nün resmi tatil olup olmadığı öğrenerek, bayram tatili planlarını ona göre yapmak istiyor. Peki, Arefe Günü resmi tatil mi? Arefe Günü tam gün mü, yarım gün mü tatil? Arefe Günü oruç tutulur mu? İşte Ramazan Bayramı arefesi ile ilgili merak edilenler...

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ? 2018

Ramazan ayının son günü olan arefe, 14 Haziran'da karşılanacak. Ramazan Bayramı öncesi olan arefe günü yarım gün tatil olacak. Ramazan Bayramı tatili ise üç gün sürecek ve 17 Haziran Pazar günü son bulacak. Vatandaşlar, Arefe Günü ile birlikte 3,5 gün tatil yapmış olacak.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Ramazan Bayramı'nın son günü olan Arefe Günü oruç tutulacak. 14 Haziran'da tutulacak orucun ardından Ramazan ayı son bulacak.

Ramazan Bayramı'ndan sonra idrak edilecek olan Kurban Bayramı arefesi ile ilgili, Diyanet'in resmi internet sitesinde şöyle bilgi yer alıyor;

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Zilhicce’nin ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivayet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 62) Zilhicce’nin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Kurban bayramında da oruç tutulmaz (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 48). Ancak imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu, kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir. Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı müslümanlara, akşama kadar sıra ancak gelmekte, hatta ertesi güne kalmaktadır. Bu durumda söz konusu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun değildir.

Kamerî ayların on ikincisi olan Zilhicce ayı, İslâm'ın beş esasından olan hac ibadetinin yerine getirildiği aydır. Bu mübarek ayın birinden onuna kadar olan zaman dilimi "leyali-i aşere", yani on mübarek gecedir. Onuncu gün ise Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. Peygamber Efendimiz (sav) bugünlerin önemini şöyle ifade ediyor:

"Salih amellerin Allah'a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür! Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca (sevapça) eşittir. Ondaki bir gece kıyamı (ibadetle ihya edilmesi) Kadir Gecesi'nin kıyamına (ihyasına) eşittir." (Tirmizi, Savm, 52; İbn Mace, Sıyam, 39)

Peygamber Efendimizin zevcesi Hafsa (r.a) diyor ki:

"Resulullah (sav) dört şeyi terk etmezdi: Aşure günü orucu, Zilhicce'nin on günü orucu, her ay üç gün orucu ve sabahın iki rekât sünneti." (İbn Kayyım el-cevziye, Zadu’l-Meâd 2/651)

Ebu'd-Derda (r.a) Zilhicce ayının önemini şöyle anlatıyor:

"Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istiğfar etmelidir. Çünkü Resulullah (sav):

"Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun." buyurdu.

Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutanın, ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çocuğu belâlardan korunur, günahları affedilir, iyiliklerine kat kat sevab verilir, ölüm anında ruhunu kolay teslim eder, kabri aydınlanır, Mizan'da sevabı ağır basar ve cennette yüksek derecelere kavuşur."

"Allah indinde Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan amellerden nafile ibadet bakımından daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi (Sübhanallah), tahmidi (Elhamdülillah), tehlili (La ilahe illallah) ve tekbiri (Allahu ekber) çok söyleyin!" (Abd b. Humeyd, Müsned, 1/257)

AREFE GÜNÜ NASIL İBADET EDİLMELİDİR?

Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ülkemizde Ramazan Bayramı'nın bir önceki gününe de arefe denmiştir. Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre:

"Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)

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