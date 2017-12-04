Arena’da müzik ziyafeti

HT Magazin’de yer alan habere göre, DJ Hakan Tamar’la açılan etkinlikte Nilipek ve Can Kazaz da sahne aldı.

Gaye Su Akyol’un eklektik müziği gecenin ritmini artırırken, Büyük Ev Ablukada sıra dışı elektronik projesi ‘Fırtınayt’la enerjiyi zirveye taşıdı.



‘Yerli Yerinde’