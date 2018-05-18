Arendal - Egersunds rakamlar

Norveç 2.Lig Grup 2 heyecanı devam ediyor. Arendal, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Egersunds takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 6 puanlı Arendal 8. sırada bulunuyor, Egersunds 2 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Arendal, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Egersunds , geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 217 kodlu maçı oynayanlar; Arendal galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Egersunds galibiyet oranı 0.00.

Arendal son haftadaki Egersunds müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Egersunds ise Arendal karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Arendal, 3 gol attı ve 4 gol yedi.

Egersunds , deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Egersunds , deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.