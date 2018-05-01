Arendal - Start Kristiansand sahaya çıkıyor

Arendal ve Start Kristiansand, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Norveç NM Kupası 2.Tur maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Arendal son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Start Kristiansand son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 475. İddaa'da Arendal kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Start Kristiansand kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Arendal önceki hafta Ranheim mücadelesinde 1-2 yenildi.

Start Kristiansand ise Asane maçında 3-2 yenildi.