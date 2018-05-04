Argentinos Juniors - Godoy Cruz maçı rakamları

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Argentinos Juniors, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Godoy Cruz takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:15. Argentinos Juniors 40 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Godoy Cruz 50 puanda ve 2. sırada. Argentinos Juniors son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Godoy Cruz, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 360 kodlu maçı oynayanlar; Argentinos Juniors galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.80, Godoy Cruz galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Argentinos Juniors son hafta oynanan Racing Club maçında 1-0 yenildi.

Godoy Cruz ise Olimpo maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Argentinos Juniors, 22 gol attı ve 11 gol yedi.

Godoy Cruz, dış sahada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Godoy Cruz 17 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.