"Ariana Grande ile Pete Davidson çok mutlu"

Önceki gün arkadaş grubu ve erkek arkadaşı Pete Davidson’la bir araya gelen Ariana Grande, müziyen John Mayer’in Instagram’dan paylaştığı karede birlikte görüldü. Fotoğrafın altındaki “Yeni evliler, çok mutlular, tebrikler” notu söylentilerin doğruluğunu güçlendirdi