Ariana Grande, Pete Davidson ile aşkını ilan etti

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Mac Miller ile ilişkisini sonlandıran Ariana Grande’nin oyuncu Pete Davidson ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande, sosyal medyadan aşkını ilan ederek birliktelik iddialarını doğruladı