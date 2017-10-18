Arıdan gelen şifa kaynağı: Propolis

Arılar, toplumun neredeyse yarısında görülen hemoroit hastalığının şifa kaynakları arasında. Bu şifanın özüne ‘propolis’ deniyor.

Arılar tarafından ağaçların tomurcuk ve kabuklarından toplanan mum kıvamındaki bu değerli madde arıcılıkta bal ve arı sütüyle birlikte kovandan elde ediliyor. Arıların antibakteriyel ve antiviral özellikleri kovanı korumaya yarıyor. HT Magazin'den Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; propolisin günümüzde özellikle antiinflamatuar, antibakteriyel ve antiviral genel bağışıklık güçlendirici olarak, yara iyileşmesine yardımcı olmak gibi özellikleri bulunuyor. Ayrıca antioksidan özellikler de taşıyor.



PROPOLİS VÜCUDA NASIL ETKİ EDİYOR?

Propolis, hasarlı rektum mukozası üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak ağrı, yanma, kaşınma, hemoroidal damarların genişlemesi ve kanama gibi hemoroit kaynaklı istenmeyen etkileri azaltıyor. Sindirim sistemindeki iç yaralara karşı da kullanıldığı için bu sayede mide bağırsak sorunlarında destekleyici takviye olabiliyor. Hemoroit problemlerinde propolis, yara iyileştirici, antiinflamatuar, kılcal damarları güçlendirici, antioksidan ve antibakteriyel özellikleri sayesinde ideal bir doğal takviye olarak görev yapıyor.

ŞİKAYETLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ GEÇİYOR

Avrupa’da yapılan klinik araştırmalarda, propolisin hemoroide karşı etkinliğinin bilimsel olarak da gösterildiği belirtiliyor. Bu çalışmalar, propolis bazlı merhemlerin, hemoroidin ağrı, yanma, kaşıntı, kanama ve damarların genişlemesi gibi istenmeyen semptomlarının yüzde 87’sini gidermeyi başardığını gösteriyor. Ancak çok ileri seviyelerdeki hemoroidal hastalıkta cerrahi müdahalenin daha temel bir çözüm olduğuna dikkat çekiliyor.

1-3 AYLIK KÜRLER HALİNDE KULLANILIYOR

Prof. Dr. Ediz Altınlı, propolisin, Avrupa’da uzun süre önce hemoroit merhemlerinin içeriğine de girdiğini söylüyor. Rahatsız edici semptomlar giderilene dek günde 2 veya 3 kez uygulanması öneriliyor. Kullanım zamanı semptomların kontrol altına alınma süresine göre değişmekle beraber en yaygın kullanım şeklinin 1-3 aylık kürler olduğu belirtiliyor.

DOKTORLARIN ÇOĞU BİLGİ SAHİBİ DEĞİL

Günümüzde özellikle Avrupa’da propolis bazlı merhemler yıllardır yaygın olarak kullanılsa da, bu ürünlerin Türkiye’ye hayli gecikmeli girdiği ve bu nedenle son bir yıldır kullanılmaya başlandıkları belirtiliyor. Prof. Dr. Ediz Altınlı “Birçok doktorun henüz propolisin hemoroit hastalığına iyi geldiğine ve tedavide kullanıldığına dair fazla bilgisi yok” diyor.

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