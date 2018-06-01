Cadde'nin haberine göre, seçimlere bir gün kala Arif Sağ ve ekibinin üyelikten ihraç edilmesiyle gerginliğin tavan yaptığı Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM)’da Olağanüstü Genel Kurul tartışmalı başladı.

Ekibiyle birlikte üyelikten ihraç edilen ve genel kurula alınmayınca bu duruma isyan eden Arif Sağ “Burada hala iki kişi yarışıyor Orhan Gencebay ile Arif Sağ’ın ekibi. Bizi içeri almıyorlar, ne yapayım? Bu yaşta kavga mı edeyim? Şu an ismim yazılı değil, oy da kullanamam. Biz şu an atılmış durumdayız” dedi.



Gergin geçen havada gözler Orhan Gencebay’ı da aradı. Gencebay’ın tepki almamak ve tansiyonu yükseltmemek için genel kurula katılmadığı iddia edilirken, Sağ ve ekibini destekleyen üyeler ise divan kurulana üyelikten atılan isimlerin içeriye alınıp oy kullanmaları için önergelerini sundu

Oy kullanmak için genel kurala katılan Mustafa Keser, “Birçok kurumlarda laçkalık olduğu gibi burada da önemli ölçüde laçkalık var. 40 senenin pisliği bir ayda mı temizlendi? Yeni bir yönetim uygun olur” dedi.