HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; Kavganın dinmediği süreç üç ay önce Orhan Gencebay’ın suçlamalarla dolu mektup bırakıp başkanlıktan istifasıyla başladı. Yönetime Arif Sağ ve ekibi geldi. Ardından mesam yönetimine bakanlık tarafından kayyum atandı. Sağ ve ekibinin kayyum tarafından üyelikten çıkarılmasından bir gün sonra genel kurul yapıldı.
Polis ekiplerinin çağrıldığı toplantıya alınmayan sağ ve arkadaşları lobide bekledi. Divan başkanlığının üyeliğe tekrar döndürdüğü Sağ’ın ekibi yeniden yönetime seçildi. Arkadaşlarıyla zafer pozu veren Sağ, “Başkan olursam bir süre yapıp bırakacağım. arkadaşlarımla onur mücadelesi verdim” dedi.
RAKİPLER SEÇİMİ TERK ETTİ
Cahit Berkay, Ali Haydar Timisi, Elif Nun, Metin Karataş, Ali Rıza Binboğa, Celal Ulusu, Ali Yavuz, Ali Rıza Erdoğan, Ahmet Can ve Faruk Demir’den oluşan Arif Sağ’ın ekibinin MESAM’ın yeni yönetimi için seçime girme hakkı kazanmasıyla birlikte Fuat Güner, Sertab Erener, Recep Ergül, Coşkun Sabah, Işın Karaca, Ahmet Selçuk İlkan ve Selahattin Karaca’dan oluşan yönetime aday diğer ekip divan heyetinin aldığı kararın usulsüz olduğunu iddia ederek oylama başlamadan önce genel kurulu terk etti. Bunun sonucunda da Sağ’ın ekibi MESAM’ın yönetimini kazandı.
SEÇİMLERİN İPTALİNİ İSTEYECEKLER
Fuat Güner, mahkemeye başvuruda bulunup olağanüstü kurulun iptalini isteyip seçimleri yenileteceklerini dile getirirken, yeni yönetim kurulu çalışmalara başladı ve MESAM’ın başkanını Arif Sağ olarak belirledi. Ali Haydar Timisi, seçimlerden sonra Arif Sağ’ın birlikten ihraç edilmesine karşı bir onur mücadelesi verdiğini belirtti ve ekledi: “Arif hocamız bir süre başkanlık yapıp sağlık sorunları yüzünden affını isteyecek. Bunu önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Bu kendi kararı. Etrafına ‘Ben ve arkadaşlarım onur mücadelesi verdik. Bir süre başkanlık yapıp bırakacağım’ diyor.”
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