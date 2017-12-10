Uzun bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Arif Sağ, kızı Aslı ve oğlu Tolga Sağ ile birlikte aşı tedavisi için Küba'ya gitmişti.

Geçen yıl eşi Yıldız Sağ’ı kanserden kaybeden ve kendisine de akciğer kanseri teşhisi konulan Arif Sağ’ın Küba’da 5 seanslık aşı tedavisi göreceği ifade edilirken, Arif Sağ kendisini merak eden hayranları için Küba’da oğlu Tolga ve kızı Aslı ile çekilmiş video ve fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Bu tarz bir paylaşım da Arif Sağ’ın oğlu Tolga’dan geldi. Tolga Sağ tedavi boyunca kalacakları sağlık merkezinde kendilerine ve işlerine yardımcı olması için anlaştıkları Sinai adlı kadını ve kızkardeşi Yıldız’ı kameraya alırken Arif Sağ’ın da son durumunu paylaşmış oldu. Tolga Sağ’ın esprili paylaşımı ise şöyle oldu: “Küba'daki sağlık merkezinde evimizin şirin yardımcısı Sinai. Çekim yapılırken babamı öpemezmiş:)”

Arif Sağ