Arif v 216'dan 3 fragman birden yayınlandı! Arif v 216 ne zaman çıkacak?

Cem Yılmaz'ın 5 Ocak 2018 tarihinde vizyona girecek olan yeni sinema filmi Arif v 216 için 3 yeni video birden yayınlandı. İzleyicilerin heyecanla beklediği Arif v 216 filmi için yayınlanan videolarda Zeki Müren, Tarkan ve Pembeşeker isimleri kullanıldı. İşte Arif v 216 3 yeni fragmanı.

ARİF V 216'DAN 3 YENİ VİDEO

Oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz, Ozan Güven Zafer Algöz, Seda Bakan, Gupse Özay, Kerem Alışık, Ediz Hun, Farah Zeynep Abdullah, Mustafa Sandal ve Mert Fırat gibi isimlerin yer alacağı Arif v 216 filmi, 5 Ocak 2018 tarihinde vizyona girecek.

Filmi büyük merakla bekleyen izleyiciler için ise bugün 3 video birden paylaşıldı. "Zeki Müren", "Tarkan" ve "Pembeşeker" başlıklarıyla paylaşılan videolarda izleyicilere film hakkında ipuçları verildi.

İşte Arif ve 216'dan yayınlanan 3 yeni video;

Cem Yılmaz'ın G.O.R.A ve A.R.O.G filmlerinden tanıdığımız Arif karakteri, Arif v 216 filminde bu defa dünyada robot arkadaşı 216'nın onun yanına gelmesiyle yeni maceralara atılacak.

Arif V 216

Arif v 216 ne zaman çıkacak

arif v 216 ne zaman vizyona giriyor

Arif v 216 fragman