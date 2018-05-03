Adıyaman’da kovanından ayrılarak apartman bacasında oğul yapan arıları itfaiye eri çıplak elle toplayarak, kovana koydu.

İHA'nın haberine göre olay Adıyaman merkez Bozbey caddesinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir binanın bacasını kovanından firar eden arılar istila etti. Bina sahibi Gaffari Karayıldız olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Arıların bulunduğu dama çıkan itfaiye ekipleri bacaya oğul yapan arıları koymak için kovan getirdi. İtfaiye ekibinden Ahmet İzci, arılara yaklaşarak bacanın içine elini soktu. Çıplak elle arıları avuçlayan ve Ahmet İzci, arıları kovana bıraktı. Zaman zaman kızgın arılar tarafından ısırılan Ahmet İzci, buna aldırış etmeden arıları bacadan topladı.

Gaffari Karayıldız ise itfaiye ekiplerine yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür etti.

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