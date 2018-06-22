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Futbolcuların hiçbir şeyi önemsemediğini söyleyen Lombardi, “Bu oyuncu grubu hiçbir şeyi umursamıyor. Zaten birçok teknik direktörü görevden aldırdılar. Şimdi mazeret arıyorlar. Burada suç Sampaoli’nin değil, oyuncular çok sıradan. Messi’yi daha önce hiç görmediğim şekilde gördüm. Yürümedi, oynamadı” dedi.