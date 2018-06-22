Büyük umutlarla geldiği 2018 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda İzlanda ile berabere kalan Arjantin, ikinci maçta da beklediğini bulamadı.
Hırvatistan'a 3-0 kaybederek 1 puanda kalan ve gruptan çıkma şansını zora sokan Arjantin'de teknik direktör Jorge Sampaoli'nin taktikleri tartışma konusu oldu.
58 yaşındaki teknik adam ile futbolcular arasında Hırvatistan maçının ardından sinirler gerildi!
Sampaoli, yaptığı açıklamayla sorumluluğu üstlenmesine rağmen oyuncular sakinleşmedi!
Futbolcular, gruptaki son maçları olan Nijerya karşısında teknik direktör Sampaoli'nin takımın başında olmamasını istedi!
BURRUCHAGA İSTENİYOR!
Kendi aralarında toplantı gerçekleştiren Tangocular, Sampaoli'nin bir an önce gönderilerek Nijerya maçına çıkmamaları yönünde karar aldı.
Oyuncuların toplantısında ölüm kalım maçı anlamına gelen Nijerya karşılaşmasında takımın başında Burruchaga olması yönünde fikir birliği çıktı!
55 yaşındaki Arjantinli Jorge Luis Burruchaga, son olarak 2016-17 sezonunda ülkesindeki CA Sarmiento'yu çalıştırmıştı.
"PARLAKLIĞI GÖLGELENDİ"
Sampaoli, Hırvatistan maçı sonrasında açıklama yapmış ve Arjantin kadrosunun Messi'nin parlaklığını gölgelediğini ifade etmişti.
Sampaoli şu ifadeleri kullanmıştı:
"Takım ideal seviyeye ulaşamadığı için Leo'nun performansı limitli hale geliyor. Messi'ye en iyi şekilde eşlik edecek takımı oluşturamadık"
"Şu anda Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi kıyası yapamayız. Yenilgideki tüm sorumluluk benin. Oyun planını daha farklı şekilde kurgulayabilirdim"
"Caballero'yu suçlamanın da anlamı yok. Yediğimiz ilk golden sonra takımca duygusal olarak kırıldık"
ARJANTİN MEDYASI AYAKTA!
Arjantin medyası da teknik heyet ve oyuncuları eleştiri yağmuruna tutarken Arjantinli teknik direktör ve ülkenin en önemli medya kuruluşlarından TyC’nin yorumcusu Ricardo Caruso Lomdardi’den önemli bir iddia geldi.
Arjantinli futbolcuların Jorge Sampaoli’yi takımda istemediğini belirten Lombardi, “Futbolcular Sampaoli’yi saf dışı bırakıp Burruchaga’yı takımın başına getirmek istiyor” ifadelerini kullandı.
MESSI'YE DE ELEŞTİRİ VAR!
Lionel Messi’yi de eleştiren Lombardi, “Milli marş okunurken Messi’nin kafasını hiç yukarda görmedim. Onu televizyonda görünce depresyona giriyorum. Sahanın ortasında öylece durunca Sampaoli’nin ona kızdığını gördüm. Oyuncular Hırvatistan’a karşı değil Sampaoli’ye karşı oynadılar” şeklinde konuştu.
Futbolcuların hiçbir şeyi önemsemediğini söyleyen Lombardi, “Bu oyuncu grubu hiçbir şeyi umursamıyor. Zaten birçok teknik direktörü görevden aldırdılar. Şimdi mazeret arıyorlar. Burada suç Sampaoli’nin değil, oyuncular çok sıradan. Messi’yi daha önce hiç görmediğim şekilde gördüm. Yürümedi, oynamadı” dedi.
TANGOCULAR NASIL TUR ATLAR?
Arjantin, gruptan çıkma umudunu sürdürmek için Nijerya’nın İzlanda’yı yenmesini bekliyordu ve bu gerçekleşti. Nijerya, İzlanda'yı Ahmed Musa'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.
Son maçlarda ise Tangocular, Nijerya’yı mağlup eder, İzlanda da Hırvatistan’ı yenemezse, Lionel Messi ve arkadaşları üst tura yükselecekler.
Arjantin, Nijerya’yı ve İzlanda da Hırvatistan’ı devirirse, Arjantin ile İzlanda aynı puana sahip olacaklar. Bu durumda Güney Amerika ekibinin -3 averajını düzeltmek için Nijerya’yı farklı bir skorla devirmeleri gerekecek.
TARİHİN EN KÖTÜSÜ!
1978 Dünya Kupası'ndaki şampiyon Arjantin takımının önemli parçalarından biri olan Ossie Ardiles'e göre, 2018 Dünya Kupası'ndaki Arjantin, tarihin en kötüsü.
Arjantin'in grubun ilk maçında İzlanda'yla berabere kalıp, ikinci maçta Hırvatistan'a 3-0 mağlup olup bir üst tura yükselme şansını mucizelere bırakmasının ardından Ardiles, kişisel Twitter hesabından Arjantin Futbol Federasyonu'nu ve teknik direktör Jorge Sampaoli'yi eleştirdi.
"Dünya şampiyonluğundan Arjantin tarihinin en kötü milli takımına... Nereden başlamak lazım? En tepeden" diyen Ardiles, bir yılda üç teknik direktör değiştiren Arjantin Futbol Federasyonu'nu suçladı.
Oyuncuları da zayıf karakterli olmakla eleştiren Ardiles, Sampaoli içinse, "Sampaoli'nin A planı, topu Messi'ye verip bir mucize olmasını beklemek. A planınız işlemiyorsa, B planını oluşturun. Arjantin'in B planı yok" ifadelerini kullandı.
Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu şöyle:
Kaleci: Nahuel Guzman (Tigres), Franco Armani (River Plate), Willy Caballero (Chelsea)
Savunma: Gabriel Mercado (Sevilla), Federico Fazio (Roma), Nicolas Otamendi (Manchester City), Cristian Ansaldi (Inter), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Rojo (Manchester United)
Orta saha: Ever Banega (Sevilla), Javier Mascherano (Hebei China Fortune), Eduardo Salvio (Benfica), Lucas Biglia (Milan), Angel Di Maria (PSG), Giovani Lo Celso (PSG), Manuel Lanzini (West Ham United), Maximiliano Meza (Independiente), Marcos Acuna (Sporting Lisbon)
Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus), Cristian Pavon (Boca Juniors), Paulo Dybala (Juventus)
JORGE BURRUCHAGA KİMDİR?
Arjantin futbolunun efsaneleri arasında gösterilen Jorge Burruchaga, Meksika’da düzenlenen 1986 Dünya Kupası’nda finalde Almanya’yı 3-2 yendikleri maçtaki son golü atan isim. Diego Maradona’nın da olduğu kadroyu şampiyonluğa taşıyan golü kaydeden 55 yaşındaki Burruchaga, futbolculuk kariyerinde hem ofansif orta saha hem de santrafor olarak oynamıştır.
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