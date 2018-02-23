Rusya'nın Buenos Aires Büyükelçisi Victor Koronelli'nin ihbarıyla Aralık 2016'da Rus Büyükelçiliğine bağlı bir okula düzenlenen operasyonda bulunan ve soruşturması 1 yıl büyük gizlilikle yürütülen 389 kilogramlık kokainle ilgili bilgiler basınla paylaşıldı.

Basın toplantısı düzenleyen Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, "Uyuşturucu dünyasında şimdiye kadar düzenlenmiş en önemli, en karmaşık ve memnuniyet verici operasyonlardan biri oldu. Hiçbir bilgi sızması olmadan çalışmak ülkemiz için bir başarı." dedi. Rus Büyükelçiliğine bağlı okulda ele geçirilen kokainin bağlarını ortaya çıkarmak için "filmi andıran" bir çalışma yapıldığı söyleyen Bullrich, şimdiye kadar her alanda çok titiz bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı.

"En zor olan bu operasyonu gizli tutmaktı." diyen Arjantinli Bakan, "Operasyona katılan çok fazla kişi ve farklı kanallar var. Çünkü iki ülkenin koordinasyonu altında oldu. Örneğin Rusça telefon konuşmalarını dinlememiz için bir çevirmen bulmamız gerekiyordu." şeklinde konuştu. Uyuşturucu kaçakçılarının fark etmemesi için 24 saatten kısa bir sürede valizlerdeki kokainin un ile değiştirildiğini ve valizlerin aynı şekilde Rus Büyükelçiliğine bağlı okulda bırakıldığını anlatan Bullrich, suç örgütünün kokaini çıkarmak için yaptığı ilk iki girişiminin farklı bahanelerle önlendiğini, üçüncü girişimde ise operasyonun gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bullrich, Arjantin ve Rus polisinin ortaklaşa yaptığı operasyonda 3'ü Rusya'da, 2'si Arjantin'de olmak üzere 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bu arada Arjantin basınında yer alan haberlerde ve resmi yetkililerin açıklamalarında, gözaltına alınanlar arasında en öne çıkan kişi olan Alexander Chikalo adlı eski Rus Büyükelçiliği çalışanının Arjantin vatandaşlığının da olduğu ve ele geçirilen uyuşturucunun lojistiğini sağlamakla suçlandığı belirtildi. Arjantin'de gözaltına alınan diğer bir kişinin ise Ivan Blizniouk adlı Buenos Aires emniyetindeki bir komiser olduğu ve uyuşturucunun yurt dışına kaçırılmasını kolaylaştırmak için gümrük yetkilileriyle bağlantı kurduğu ifade edildi.

Kokainin büyük olasılıkla Kolombiya'dan Arjantin'e getirildiği ve Rusya'ya götürülmek üzere büyükelçiliğe bağlı okulda bekletildiği bilgisi verildi.

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