Arjantin eski devlet başkanına 'ihanet' soruşturması!

Yargıç Claudio Bonadio, Senato'dan, Fernandez'in gözaltına alınarak 'ihanet' suçlamasıyla yargılanmasına izin vermelerini istedi. Fernandez'i ihanetle suçlayan Bonadio, milletvekillerinden, eski devlet başkanının dokunulmazlığını kaldırmalarını talep etti.
Bu arada, yargıcın Fernandez'in yardımcısı Carlos Zanni ve aktivist Luis D'Elia hakkında da aynı suçlamayla gözaltı talep ettiği bildirildi.
2007-2015 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten Fernandez, "ülkenin en kanlı terör saldırısında İran'ın dahli olduğu" iddiasının üstünü örttüğü suçlamasıyla 27 Ekim'de hakim karşısına çıkmıştı. Mahkemede ifade vermeyi reddeden Fernandez, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğine dair mahkemeye yazılı savunma sunmuştu.
Fernandez, yazılı savunmasında, hükümetinin İran ile yaptığı anlaşmanın, saldırıyla ilgili soruşturmanın ilerlemesine katkı sağladığını belirterek, İran ile yürütülen müzakerelerin tek amacının, soruşturmayı yürüten savcının saldırıyla bağlantısı olduğu iddia edilen İranlıları sorgulamasına imkan sağlamak olduğunu ifade etmişti.
Kendisini ifadeye çağıran hakim Claudio Bonadio'yu da eski Devlet Başkanı Carlos Menem yönetimi sırasında, 1989-1999 yıllarında "saldırının örtbas edilmesinin" parçası olmakla itham eden Fernandez, Devlet Başkanı Mauricio Macri'yi de kendisini ifadeye çağıran hakimi siyasi açıdan manipüle etmekle suçlamıştı..
Başkent Buenos Aires’teki Arjantin Yahudi Derneğine (AMIA) 1994 yılında düzenlenen terör saldırısında 85 kişi hayatını kaybetmişti.
Savcılık, Fernandez'i, terör saldırısına ilişkin soruşturmada İran'ın saldırıyla muhtemel bağlantısı iddialarının üzerini örtmekle suçluyor.
Fernandez hükümeti, 2013 yılında saldırının aydınlığa kavuşturulması için İran ile anlaşma yapmıştı ancak bu anlaşma daha sonra anayasaya aykırı bulunmuştu.
Saldırıya ilişkin soruşturmayı yürüten eski özel savcı Alberto Nisman, Fernandez hakkında dava açtıktan günler sonra 2015 yılında evinde ölü bulunmuştu. Nisman, Fernandez'in, İran ile yapılan bu anlaşmayı saldırının arkasında olduğu iddia edilen İranlı yetkilileri korumak ve gizlice müzakere etmek için kullandığını savunuyordu.
Görev süresi 2015 yılında sona eren Fernandez, sonrasında yolsuzluk suçlamalarıyla da karşı karşıya kalmış ve geçen yıl hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasına karar verilmişti.
Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem de saldırıyla ilgili ilk soruşturmanın sonlanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanıyor.
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