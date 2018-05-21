Arjantin gezi rehberi ve şehiriçi ulaşım bilgileri

Arjantin, doğal ve insan yapımı harikalar ülkesidir. Arjantin'in turistler için cazibe merkezi olmasının birçok nedeni var. Güney Amerika'nın en yüksek zirvesi, en yüksek şelaleleri ve olağanüstü manzaralardan bazıları bu ülkede bulunur. Şimdi size bu büyülü ülkenin gezilecek yerlerini tanıtmaya çalışacağız...

ARJANTİN'DE GEZİLECEK YERLER

PERİTO MORENO BUZULU

Yerel olarak Glaciar Moreno olarak anılan Perito Moreno Buzulu, 30 kilometre uzunluğunda, 5 kilometre genişliğinde ve 60 metre yüksekliğindedir. Ancak buzulu olağanüstü hale getiren şey sürekli olarak ilerlemesidir. Kör edici beyazı ışıldayan ve soğuk mavi tonları dışarı akıtan buzul Patagonya'nın Los Glaciares Ulusal Parkı'nın turkuaz buzul sularının üzerinde yer alır. Dünyanın diğer buzullarından farklı olarak Perito Moreno hala büyümeye devam ediyor. Hem Arjantin hem de Şili'de bulunan ve dünyanın en büyük üçüncü su kaynağı olan buz alanının bir parçasıdır. Arjantin'in Austral Andes'ı olarak bilinen bir bölgenin parçası olan bu bölge, 1981'den beri UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Buzulun son durağı olan Argentino Gölü'ne bakan gözlem platformları, buzuldan güvenli bir uzaklıkta bulunmaktadır. Hayatınızda sadece bir buzulu görmek isterseniz, Perito Moreno iyi bir seçim olacaktır.

LANİN ULUSAL PARKI

Lanin Ulusal Parkı, Neuquén eyaletinin güneybatısında yer almaktadır. 412.000 hektarlık bir alanı kapsamakta ve 24 buzul gölü bulunan Lanin Ulusal Parkı adını Lanin yanardağından alıyor. 1937'de And Dağları-Patagonya Ormanlarını korumak için kuruldu. Nahuel Huapí ve Los Glaciares'den sonra Arjantin'deki üçüncü büyük milli parktır. Bölgedeki en önemli yer San Martín de los Andes'dir. Lácar Gölü'nün kıyısında ve parkın yakınında yer alan Alp tarzında mimarisiyle dikkat çeken köy, parkı ziyaret edenler için turistik hizmetler sunan mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Lanín Milli Parkı, özellikle muhteşem doğa manzaraları ve macera arayanlar için cezbedici bir turistik merkezidir.

RECOLETA MEZARLIĞI

Buenos Aires'teki en popüler yerlerden biri olan Recoleta Mezarlığı'nın geçmişi 18. yüzyılın başlarına kadar uzanır. Recoleta Mezarlığı'nda sayısız heykel, Dor sütunlu türbeler de dahil olmak üzere çeşitli mimari özelliklerde 5.000 mezar yer almaktadır. Ancak mezarlığı bu kadar büyüleyici yapan şey, orada yatan kişilerdir. Eva Peron, Armando Bo, José Figueroa Alcorta gibi neredeyse son iki asırdan beri Arjantin'in siyasi ve kültürel hayatına damga vurmuş kişilerdir.

TALAMPAYA ULUSAL PARKI

Ülkenin en önemli arkeolojik ve paleontolojik alanlarını barındırıyor. Orta Arjantin'deki Sierra Pampeanas'ın batı sınırındaki çöl bölgesinde 275.300 hektarlık bir alana yayılan bu iki bitişik park, Triyas Dönemi'nden (245-208 milyon yıl) bilinen en eksiksiz kıta fosil kayıtlarını ayrıca Parklardaki altı jeolojik oluşum, memeliler, dinozorlar ve omurgalıların evrimini ve Triyas dönemindeki palaeo-ortamlarının doğasını ortaya koyan bitkilerin geniş fosillerini içermektedir. Talampaya Ulusal Parkı, 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır.

SAN FRANCİSCO KİLİSESİ

Geçmişi 17. yüzyıla kadar uzanan San Francisco Kilisesi, güzel Salta şehrinin en etkileyici koloni yapılarından biridir. Bu İtalyan kilisesi, zarif beyaz sütunları ve geceleri aydınlatılan çok katmanlı bir kule ile bilinir. Kubbeli tavanı ve arşiv kütüphanesi ile kilisenin iç kısmı da aynı derecede dikkat çekicidir. Bu mimari dönüm noktasını görmek için bile, Salta eyalet başkentine seyahat etmeye değer.

ELLERİN MAĞARASI

Bu arkeolojik mağara sanat veya tarihi takdir eden herkes için vazgeçilmez bir yer. Cueva de las Manos, Patagonya ve Pinturas Nehri Kanyonu'nda yaşayan Tehuelche halkının ataları tarafından 9,000 yıl önce tamamlanmış prehistorik mağara resimlerinin muhteşem bir koleksiyonunu içerir. Mağara, üst üste örtüşen ellerin ana hatları ama aynı zamanda boyalı av sahneleri ve sembolik piktografları da içerir.

TANGO SOKAĞI

Buenos Aires'te gittiğiniz her yerde sokakta Tango yapan birileri vardır. Kalabalıklar toplanır, müzik çalınır, dansçılar gösteriler düzenler. Şehrin en eski semti olan San Telmo, Aynı zamanda tango'nun doğum yeri olarak kabul edilir. Tango, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne giren bir danstır. San Telmo, gaucho kültürünün yanı sıra Arjantin'in en evrensel olarak tanınan sembollerinden biri haline gelen tango hakkında bilgi sahibi olmak için önemli bir bölge olmaya devam ediyor. Milonga dansından geldiğine inanılan tango, eklektik etkileri arasında Afrika ve Avrupa köklerini barındırıyor. Barrio San Telmo, bir zamanlar Buenos Aires'teki daha düşük sınıftaki göçmen topluluklarına ev sahipliği yapmış ve 1800'lü yılların sonunda tangonun ortaya çıkışında merkez olmuş. Arjantinli denizcilerin Paris'e geldiği 1913 yılında dünya çapında popüler bir dans haline geldi. Tango her halükarda şehre eşsiz bir atmosfer katıyor ve birçok turist burayı büyüleyici buluyor.

MENDOZA ŞARAP BÖLGELERİ

Mendoza şarap bölgesi, Arjantin'de şarap endüstrisinin kalbi olarak kabul edilir. Mendoza Eyaleti, Arjantin'in tüm şarap üretiminin yaklaşık üçte ikisini karşılıyor. Üç ana şarap bölgesinden oluşan 1.500'den fazla şarap imalathanesi, (Lujan de Cuyo, Valle de Uco ve Maipu) üzüm bağları, Andes dağının ihtişamı, mavi bir gökyüzü, ve dünyanın en iyi şaraphanelerinden başka hiçbir şey olmayan Mendoza gerçekten görülmesi gereken yerlerden.

IGUAZU ŞELALELERİ

Iguazu Şelalesi, ülkenin kuzeydoğu köşesinde Paraguay ve Brezilya sınırlarının yakınında bulunan Iguazú Ulusal Parkı'nın mücevheridir. Dünyanın en büyük ve en görkemli şelalesi arasındadır. Niagara Şelalesi'nden daha uzun ve neredeyse iki kat daha geniştir. Dünyanın 7 doğa harikasından biri olarak seçilen Iguazu Şelalesi, yarım ay içinde uçurumların ve adacıkların dağıldığı bir bölgededir. Burada 270'den fazla düşme vardır. 9 Ekim 1934'te Iguazu Şelalesi, UNESCO tarafından Ulusal Park ilan edildi.

ARJANTİN'DE ULAŞIM

Diğer birçok Latin Amerika ülkesine kıyasla, Arjantin'in altyapısı oldukça iyi gelişmiştir. Arjantin, yaklaşık 4,000 kilometre uzunluğunda ve 1.000 kilometre genişliğinde geniş bir ülkedir. Yaygın nüfusa hizmet vermek için Buenos Aires'ten birçok ücretli otoyol var, fakat ülkede ana yolların çoğunluğu iki şeritli ulusal ve il yollarıdır. Buenos Aires, önemli bir toplu taşıma sistemine sahiptir, ancak daha küçük şehirlerde ulaşım ağı daha sınırlıdır. Büyük şehirler ve şehirler birbirine demiryolu ile bağlanır. Arjantin'de seyahat etmek nispeten güvenlidir. Buenos Aires'te turist bölgeleri polis tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor. Suç oranı düşüktür.

Ülke çapında her şehirde Colectivo otobüs seferleri yapılmaktadır. Arjantin'deki en popüler ve yaygın olarak kullanılan toplu taşıma sistemlerinden birisidir. Şehirlerde özel veya devlet tarafından verilen hizmetler kalite açısından çok farklı olabilir.

Uzun mesafe otobüs hizmetleri Arjantin boyunca Brezilya, Şili, Paraguay ve Bolivya sınır ülkelerine hizmet vermektedir. Bunlar genellikle özel mülkiyete aittir ve ülke çapındaki kasaba ve şehirlerin büyük çoğunluğunu kapsamaktadır.

Ülkede çok sayıda otobüs şirketi var ve seyahat edenlerin en uygun fiyatlı olanlarını araştırması gerekmektedir. Göller Bölgesi gibi popüler yerlere bazı yolculuklar için bir kaç ay önceden rezervasyon yaptırılmalıdır.

Buenos Aires'teki ana otobüs istasyonu Terminal Retiro'dur.

Taksiler

Taksiler oldukça yaygındır ve güvenli bir toplu taşıma şeklidir. Genellikle faaliyet gösterdikleri kasaba veya şehre bağlı olarak renk ve ücretlerde farklılık gösterirler; Bununla birlikte, bunlar genellikle en büyük kentsel alanlarda siyah ve sarıdır. Şehirlerde yasadışı çalışan taksiler de bulunuyor ancak yolculardan gelen hırsızlık ihbarları çok olduğundan bu ulaşım şeklininin seçilmemesi tavsiye edilmekte.

Trenler

Buenos Aires'te üç ana tren istasyonu var: Retiro, Constitucion and Once. Uzun mesafe trenler ülkenin başkentinden Tucumán ve Córdoba'ya kadar uzanıyor. Uzun mesafe trenlerde dört farklı sınıf vardır. Turista; en ucuz ve en çok tercih edilendir. Coche de cama; yataklı bölümleri ile trenle seyahat etmenin en rahat yoludur. Diğer sınıflar genellikle klimalı ve yatar koltukludur.

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