Arjantin - Hırvatistan düellosu

Arjantin ve Hırvatistan, 21 Haziran 2018 Perşembe günü Dünya Kupası 2018 Grup D maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Arjantin 1 puanla 3. sırada, Hırvatistan 3 puanla 1. sırada bulunuyor. Arjantin son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Hırvatistan, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 123 kodlu maçı oynayanlar; Arjantin galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.00, Hırvatistan galibiyet oranı 3.40. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Arjantin son haftadaki Portekiz müsabasında 0-1 yenildi.

Hırvatistan, Arjantin karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Arjantin, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Arjantin, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.