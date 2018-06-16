Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Arjantin Milli Takımı, tarihinde 3. kez şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak. Daha önce 16 kez bu organizasyonda boy gösteren Arjantin, 1978 ve 1986'dan sonra üçüncü kez kupaya uzanmak istiyor. İzlanda Milli Takımı ise tarihinde ilk kez dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yer alıyor...

ARJANTİN - İZLANDA

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SAAT: 16:00

HAKEM: Szymon Marciniak

STAT: Spartak

YAYIN: TRT 1

ARJANTİN: Caballero; Tagliafico, Otamendi, Rojo, Salvio; Mascherano, Biglia; Meza, Messi, Di María; Agüero.

İZLANDA: Halldórsson; Árnason, Saevarsson, R.Sigurdsson, Magnusson; Gudmundsson, Gunnarsson, Hallfredsson; Bjarnason, Finnbogason, G.Sigurdsson.

D Grubu'nun ilk karşılaşması olma özelliğini de taşıyan Arjantin-İzlanda mücadelesi, başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanacak oynanıyor.

Arjantin ve İzlanda'nın yer aldığı D Grubu'nda Avrupa'dan Hırvatistan ve Afrika temsilcisi Nijerya da yer alıyor.

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

ARJANTİN, 3. ŞAMPİYONLUĞUNUN PEŞİNDE

Dünya kupalarının en deneyimli takımlarından olan Arjantin, 17. kez bu büyük organizasyonda boy gösteriyor.

1978'de Arjantin'de ve 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarında şampiyonluğa ulaşan "Tangocular", Rusya'da üçüncü kez kupayı havaya kaldırmayı hedefliyor.

Katıldığı 16 Dünya Kupası'nda 77 maça çıkan Arjantin, 42 galibiyet, 14 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 131 gol atan Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 84 gol gördü.



ARJANTİN SON FİNALİST!



Güney Amerika ekibi, Rusya'daki Dünya Kupası'na son finalist unvanı ile katılıyor. Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı bir önceki turnuvada finale yükselen Arjantin, Almanya ile karşı karşıya gelmişti.

Arjantin, 90 dakikası golsüz eşitlikle tamamlanan final maçını 113. dakikada Mario Götze'nin attığı golle 1-0 kaybederek kupayı kaçırmıştı.

İZLANDA, PERİ MASALINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR!

Dünya Kupası'na ilk kez katılan İzlanda, ilk maçında turnuvanın şampiyonluk adaylarından Arjantin'in karşısına çıkıyor.

İzlanda, Panama ile birlikte Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele edecek iki ekipten biri unvanını taşıyor.

İzlanda, Avrupa elemelerinde Hırvatistan, Türkiye ve Ukrayna'nın önünde grubunu lider bitirip, Dünya Kupası biletini alarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

ARJANTİN, 4. SIRADAN GELDİ!

Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli'nin çalıştırdığı "Tangocular", Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4'e girerek Rusya'nın yolunu tuttu.

Güney Amerika Elemeleri'nde 18 maçta 7'şer galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet yaşayan Arjantin, 28 puan toplayarak Brezilya ve Uruguay'ın ardından 3. oldu.

Eleme maçlarında rakip fileleri 19 kez havalandıran, kalesinde ise 16 gol gören Arjantin Milli Takımı, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:

Arjantin-Ekvador: 0-2

Paraguay-Arjantin: 0-0

Arjantin-Brezilya: 1-1

Kolombiya-Arjantin: 0-1

Şili-Arjantin: 1-2

Arjantin-Bolivya: 2-0

Arjantin-Uruguay: 1-0

Venezuela-Arjantin: 2-2

Peru-Arjantin: 2-2

Arjantin-Paraguay: 0-1

Brezilya-Arjantin: 3-0

Arjantin-Kolombiya: 3-0

Arjantin-Şili: 1-0

Bolivya-Arjantin: 2-0

Uruguay-Arjantin: 0-0

Arjantin-Venezuela: 1-1

Arjantin-Peru: 0-0

Ekvador-Arjantin: 1-3

ARJANTİN'İN ELEMELERDEKİ PUAN DURUMU

Takım O G B M A Y Av P Brezilya 18 12 5 1 41 11 +30 41 Uruguay 18 9 4 5 32 20 +12 31 Arjantin 18 7 7 4 19 16 +3 28 Kolombiya 18 7 6 5 21 19 +2 27 Peru 18 7 5 6 27 26 +1 26 Şili 18 8 2 8 26 27 −1 26 Paraguay 18 7 3 8 19 25 −6 24 Ekvador 18 6 2 10 26 29 −3 20 Bolivya 18 4 2 12 16 38 −22 14 Venezuela 18 2 6 10 19 35 -16 12

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Yıllar boyunca futbol dünyasına kazandırdığı Diego Armando Maradona, Alfredo Di Stefano, Mario Kempes, Osvaldo Ardiles ve Gabriel Batistuta gibi birçok isimle dikkatleri çeken Arjantin'in Rusya 2018 kadrosunda da yıldız oyuncular yer alıyor.

Kaleci Sergio Romero'dan sakatlığı nedeniyle faydalanamayacak Arjantin'in savunmasında Hebei China Fortune'da görev yapan tecrübeli Javier Mascherano ile Manchester Cityli Nicolas Otamendi öne çıkıyor.

Orta sahada Sevillalı Ever Banega'nın sorumluluk üstleneceği takımın hücum hattında ise yıldız futbolcular dikkati çekiyor. Arjantin Milli Takımı'nda Barcelonalı Lionel Messi, Paris Saint-Germainli Angel Di Maria, Manchester Cityli Sergio Aguero ile Juventuslu Gonzalo Higuain ve Paulo Dybala, rakiplerin korkulu rüyası haline gelebilecek hücum hattını oluşturuyor.

Arjantin'in Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 7 kez havalandıran Messi yaptı.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 16 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 77 maç yapan Arjantinliler, bu maçlardan 42'sini kazandı, 14'ünden beraberlikle, 21'inden mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak 2014'te final oynama başarısı gösteren Arjantin, Dünya Kupası tarihi boyunca 131 gol attı, kalesinde 84 gol gördü.

Ev sahipliği yaptığı 1978'deki turnuva ile Meksika 1986'da şampiyon olan Arjantin'in Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - Final

1934 - Birinci tur

1958 - Grup aşaması

1962 - Grup aşaması

1966 - Çeyrek final

1974 - İkinci tur

1978 - Şampiyon

1982 - İkinci tur

1986 - Şampiyon

1990 - Final

1994 - İkinci tur

1998 - Çeyrek final

2002 - Grup aşaması

2006 - Çeyrek final

2010 - Çeyrek final

2014 - Final

KADROSU

Kaleci: Nahuel Guzman (Tigres), Franco Armani (River Plate), Willy Caballero (Chelsea)

Savunma: Gabriel Mercado (Sevilla), Federico Fazio (Roma), Nicolas Otamendi (Manchester City), Cristian Ansaldi (Inter), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Rojo (Manchester United)

Orta saha: Ever Banega (Sevilla), Javier Mascherano (Hebei China Fortune), Eduardo Salvio (Benfica), Lucas Biglia (Milan), Angel Di Maria (PSG), Giovani Lo Celso (PSG), Manuel Lanzini (West Ham United), Maximiliano Meza (Independiente), Marcos Acuna (Sporting Lisbon)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus), Cristian Pavon (Boca Juniors), Paulo Dybala (Juventus)



ARJANTİN'İN FİKSTÜRÜ

21 Haziran (TSİ: 21.00): Arjantin-Hırvatistan (Nizhny Novgorod Stadı - Nizhny Novgorod)

26 Haziran (TSİ: 21.00): Nijerya-Arjantin (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg)

İZLANDA'NIN SERÜVENİ, MASAL GİBİ!

Diş hekimi de olan Heimir Hallgrimsson'un teknik direktörlüğünü yaptığı İzlanda, Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Hırvatistan, Ukrayna, Finlandiya ve Kosova ile I Grubu'nda mücadele etti.

Grupta oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İzlanda, topladığı 22 puanla lider olarak 2018 Dünya Kupası biletini aldı.

Eleme maçlarında rakip fileleri 16 kez havalandıran, kalesinde ise 7 gol gören İzlanda, 2018 Rusya vizesini şu sonuçlarla aldı:

Ukrayna-İzlanda: 1-1

İzlanda-Finlandiya: 3-2

İzlanda-Türkiye: 2-0

Hırvatistan-İzlanda: 2-0

Kosova-İzlanda: 1-2

İzlanda-Hırvatistan: 1-0

Finlandiya-İzlanda: 1-0

İzlanda-Ukrayna: 2-0

Türkiye-İzlanda: 0-3

İzlanda-Kosova: 2-0



ELEMELERDEKİ PUAN DURUMU

Takım O G B M A Y Av P İzlanda 10 7 1 2 16 7 9 22 Hırvatistan 10 6 2 2 15 4 11 20 Ukrayna 10 5 2 3 13 9 4 17 Türkiye 10 4 3 3 14 13 1 15 Finlandiya 10 2 3 5 9 13 -4 9 Kosova 10 0 1 9 3 24 -21 1

KİMLER ÖNE ÇIKIYOR?



Son dönemlerde aldığı başarılı sonuçlar ve oynadığı futbolla adından sıkça söz ettiren İzlanda'nın 2018 Rusya'daki en önemli kozu, diz sakatlığından kurtulması halinde Gylfi Sigurdsson olacak.

Geride kalan sezonun başında kulüp bonservis rekoruyla Everton'a transfer olan orta saha oyuncusu, elemelerde attığı 4 gol ve yaptığı asistlerle İzlanda'nın Dünya Kupası'na katılmasında en önemli katkıyı sağladı.

Eleme maçlarında takımının en skorer ismi olan Sigurdsson'u 3 kez fileleri havalandıran Almanya temsilcisi Augsburglu Alfred Finnbogason takip etti.

Premier Lig ekibi Burnley'de istikrarlı bir sezon geçiren kanat oyuncusu Johann Gudmundsson, yüksek temposu ve etkili kullandığı iki ayağıyla ön plana çıkıyor.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalarak büyük bir başarıya imza atan ve FIFA dünya sıralamasında 22. basamakta yer alan İzlanda'nın kadrosunda Gençlerbirliği ve Kardemir Karabükspor'da forma giyen Olafur Skulason da yer alıyor.

DÜNYA KUPASI'NA İLK KEZ KATILDILAR!

İzlanda, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Uluslararası arenada ilk çıkışını 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde gösteren İzlanda, play-off turunda Hırvatistan'a elenerek şampiyona biletini alamamıştı.

KADROSU

Kaleci: Hannes Halldorsson (Randers), Frederik Schram (Roskilde), Runar Runarsson (Nordsjaelland)

Defans: Birkir Saevarsson (Valur), Sverrir Ingason (Rostov), Ragnar Sigurdsson (Rostov), Kari Arnason (Aberdeen), Holmar Eyjolfsson (Levski Sofya), Hordur Magnusson (Bristol City), Ari Skulason (Lokeren)

Orta saha: Samuel Fridjonsson (Valerenga), Albert Gudmundsson (PSV), Johann Gudmundsson (Burnley), Birkir Bjarnason (Aston Villa), Gylfi Sigurdsson (Everton), Olafur Skulason (Kardemir Karabükspor), Aron Gunnarsson (Cardiff City), Rurik Gislason (Sandhausen), Emil Hallfredsson (Udinese), Arnor Traustason (Malmö)

Forvet: Bjorn Sgurdarson (Rostov), Alfred Finnbogason (Augsburg), Jon Bodvarsson (Reading)

FİKSTÜRÜ

22 Haziran (TSİ 18.00) Nijerya-İzlanda (Volgograd Arena - Volgograd)

26 Haziran (TSİ 21.00) İzlanda-Hırvatistan (Rostov Arena - Rostov-On-Don)

DÜN NELER OLDU?

2018 FIFA Dünya Kupası heyecanı tam gaz devam ediyor! Açılış maçında ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı farklı geçerken turnuvanın ikinci günü de geride kaldı. İkinci günün ilk maçında Mısır ile Uruguay karşı karşıya geldi. Mohamed Salah'ın tedbir gerekçesiyle oynamadığı mücadelede Kasımpaşalı Trezeguet sahne aldı. Maç 0-0 devam ederken Jose Gimenez'in kafası, Uruguay'a kritik 3 puan getirdi. Günün ikinci maçında Galatasaraylı Younes Belhanda'nın da forma giydiği Fas, İran ile karşı karşıya geldi. Mısır - Uruguay maçı gibi İran da son dakika golüyle 3 puana ulaştı. Günün son maçında turnuvanın favorilerinden gösterilen iki takım karşı karşıya geldi. Son Avrupa şampiyonu Portekiz, maçın henüz başında Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, turnuvanın başlamasından saatler önce Julen Lopetegui'nin görevine son verilen İspanya'da Diego Costa skoru eşitledi. Cristiano Ronaldo, ilk yarının sonlarında bir kez daha sahne aldı ve David De Gea'nın büyük hatasının da yardımıyla skoru 2-1'e getirdi. İspanya, Diego Costa ile skoru bir kez daha eşitledi ve Nacho'nun harika golüyle bu kez öne geçti! İspanya, 3 puana ulaşacakken Ronaldo bir kez daha sahne aldı! Yıldız futbolcu, maçın bitimine dakikalar kala attığı harika frikik golüyle hat-trick yaptı ve takımına 1 puanı kazandırdı. Portekizli yıldız, üst üste 4 Dünya Kupası'nda da gol atmayı başaran dördüncü futbolcu olurken bir Dünya Kupası'nda hat-trick yapan en yaşlı futbolcu oldu.