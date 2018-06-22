İzlanda maçındaki futboluyla eleştirilen, Dünya Kupası’nın en büyük favorilerinden Arjantin, Hırvatistan karşısında dağıldı! Rakibine 3-0 kaybeden Tangocular, büyük şok yaşadı. Nijerya’nın ardından ikinci galibiyetini alan Hırvatlar, ikinci turu garantileyip yoluna emin adımlarla devam etti.

Tangocular nasıl tur atlar?

Arjantin, gruptan çıkma umudunu sürdürmek için Nijerya’nın İzlanda’yı yenmesini bekleyecek. Son maçlarda ise Tangocular, Nijerya’yı mağlup eder, İzlanda da Hırvatistan’ı yenemezse, Lionel Messi ve arkadaşları üst tura yükselecekler.

Nijerya, İzlanda’yı; Arjantin Nijerya’yı ve İzlanda da Hırvatistan’ı devirirse, Arjantin ile İzlanda aynı puana sahip olacaklar. Bu durumda Güney Amerika ekibinin -3 averajını düzeltmek için Nijerya’yı farklı bir skorla devirmeleri gerekecek.