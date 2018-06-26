2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında Nijerya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak Nijerya ile Arjantin karşılaşması saat 21.00'de başlayacak. Maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Bu grupta 6 puanı bulunan Hırvatistan son 16 turuna kalmayı garantiledi. 3 puanı bulunan Nijerya ile 1'er puan sahip İzlanda ve Arjantin ise gruptan çıkma şansını sürdürüyor. Peki Arjantin nasıl tur atlar? İşte detaylar...
Tangocular nasıl tur atlar?
Hırvatistan'a 3-0'lık skorla kaybeden Arjantin, iki maçta sadece 1 puanda kaldı. Ama Arjtantin için umut da var çünkü İzlanda, ikinci maçta Nijerya'ya 2-0 kaybetti ve Tangocular'ın gruptan çıkma umutlarını taze tuttu.
Nijerya, gruptaki ikinci maçında İzlanda'yı 2-0 mağlup etti. Bu durumda Hırvatistan 6 puanla lider, Nijerya 3 puanla ikinci, Arjantin ve İzlanda ise 1 puanla üçüncü ve dördüncü sıradalar.
Gruptaki son maçlarda Nijerya ile Arjantin, İzlanda ile Hırvatistan karşı karşıya gelecekler. Arjantin, son maçta Nijerya'yı yenerse puanını 4'e yükseltecek. Bu durumda, İzlanda Hırvatistan'ı yenemezse, Arjantin ikinci tura yükselecek.
Son maçlarda İzlanda, Hırvatistan'ı yenerse, Arjantin için işler genel averaja kalacak. İzlanda'nın Hırvatistan'ı 1-0 yendiğini varsayalım. Bu durumda İzlanda'nın genel averajı -1 olacak. Son hafta öncesinde -3 averaja sahip olan Arjantin'in, böyle bir durumda, Nijerya'yı 3 farkla yenmesi gerekecek.
Eğer Arjantin ve İzlanda'nın son hafta itibarıyla averajları eşit olursa, attıkları gol sayısına bakılacak. Eğer attıkları gol sayısı da eşit olursa, iki takım arasındaki maçlara bakılacak. Bu maçlarda iki takım da 1'er gol atıp 1 puan aldığı için, sıra fair-play puanına gelecek.
Bu durumda Arjantin ve İzlanda arasında kart gören oyuncular değerlendirmeye alınacaklar.
Bu kuralara göre bir oyuncunu gördüğü bir sarı kart -1 puan getirecek, ikinci sarı karttan görülen kırmızı kartlar -3 puan getirecek, direkt kırmızı kartlar -4 puan getirecek, bir sarı kart ve bir direkt kırmızı kart ise -5 puan getirecek.
Program
Dünya Kupası'nda 26 Haziran Salı günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
C Grubu:
17.00 Avustralya-Peru (Fisht Stadı - Soçi)
17.00 Danimarka-Fransa (Luzhniki Stadı - Moskova)
D Grubu:
21.00 Nijerya-Arjantin (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg)
21.00 İzlanda-Hırvatistan (Rostov Arena - Rostov-On-Don)
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