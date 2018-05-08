Arka Gdynia - Cracovia Krakow maçı rakamları

Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu maçında Arka Gdynia ile Cracovia Krakow, 08 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. Ev sahibi Arka Gdynia, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Cracovia Krakow, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 416 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Arka Gdynia kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.90, Cracovia Krakow sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Arka Gdynia son hafta oynanan Lechia Gdansk maçında 4-2 yenildi.

Cracovia Krakow ise Zaglebie Lubin karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Arka Gdynia, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Cracovia Krakow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Cracovia Krakow, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.