Arka Gdynia - Piast Gliwice sahaya çıkıyor

Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu maçında Arka Gdynia ile Piast Gliwice, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Arka Gdynia son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Piast Gliwice, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 170 kodlu maçı oynayanlar; Arka Gdynia galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.90, Piast Gliwice galibiyet oranı 2.20. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Arka Gdynia son hafta oynanan Lechia Gdansk maçında 4-2 yenildi.

Piast Gliwice ise Nieciecza maçında 1-1 berabere kaldı.

Arka Gdynia, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Piast Gliwice, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Piast Gliwice, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.