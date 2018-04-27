Arka Gdynia - Piast Gliwice sahaya çıkıyor

Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu heyecanı devam ediyor. Arka Gdynia, 27 Nisan 2018 Cuma günü Piast Gliwice takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Arka Gdynia son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Piast Gliwice, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 170 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Arka Gdynia kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.90, Piast Gliwice sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Arka Gdynia önceki hafta Lechia Gdansk mücadelesinde 4-2 yenildi.

Piast Gliwice ise Nieciecza maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Arka Gdynia, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Piast Gliwice, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Piast Gliwice 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.