Arka Sokaklar 450. bölüm fragmanında karakola saldırı! Arka Sokaklar son bölüm

İzleyicileriyle tam 450. kez buluşacak olan ve Rıza ile ekibinin hikayesini konu edinen Arka Sokaklar, bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin bu haftaki bölümünde Mesut ve ekip, Bedran'ın hayatta olduğunu öğreniyor. İşte Arka Sokaklar 450. bölüm fragmanı ve özeti...

MESUT İŞİ BIRAKACAK MI?

Yıllardan beri İstanbul sokaklarında her türlü suça ve kanunsuzluğa karşı mücadele veren Rıza Baba ve ekibinin hikayesini anlatan Arka Sokaklar, 450. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor.

İşte Arka Sokaklar 450. bölüm fragmanı ve özeti;

Mesut, Rıza Baba’dan kafa izni almış ve Şile’de Hikmet Kaptan’ın yanında kalmaya başlamıştır. Selin ara ara onu ziyaret eder ve aralarında yakınlaşma olur. Selin işi bırakmayı düşündüğü için Mesut’a kızgındır. Urfa’dan arkadaşı olan Veysel’de Mesut’u ziyarete gelir.

Mesut, Bedran’ın ölmediğini Veysel’den öğrenir. Mesut yarım kalan işini tamamlamak için görevine geri döner. Eğer Bedran hayattaysa, kardeşi Mirza’nın düğününe gelecektir. Düğün günü Bedran’ı kıskıvrak yakalamak için hazırlıklar yapılır.

Çoban ailesi, Suat’ın mezarını ziyaret etmeye karar verir. Haydarberk’in psikolojisi bozulmasın diye, onu komşuya emanet ederler. Haydarberk, gizlice evden kaçar ve mezarlığa giden otobüslere biner. Komşu kadın çocuğun gittiğini fark edince Nazike’ye haber verir. Bütün ev halkı Haydarberk’i aramaya başlar.

70 yaşındaki Rasim amca, lösemi hastası torununun ameliyat parası için taksicilik yapmaktadır. Biriktirdiği 8.000 TL’yi, iki maskeli adam gasp eder. Durağın sahibi Numan, Rasim amcaya kötü davranmaktadır. Ekibimiz küçük çocuğun ameliyat olması için hırsızların peşine düşer. Gözler ilk olarak Numan’a çevrilir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE MESUT VE EKİBİ BEDRAN'IN PEŞİNE DÜŞTÜ

Arka Sokaklar'ın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 449. bölümünde;

Kudret ve İsmet, Suriyeli Selman’ı Demiryolu Köprüsü’nden aşağı atarlar. Kudret, Suriyelileri bir pansiyonda toplayıp paralarını alan bir çetenin üyesidir. Başlarında da Asaf isimli adam vardır. İzmir’den gelen komiser yardımcısı Bahar ve Osman, çeteyi çökertmek için pansiyonun karşısından izleme yapmaktadır.

Rıza Baba ve ekibi de olaya dahil olur. Arda’yla Volkan, Kudret’i takip eder. Bahar da peşlerine takılır ve karışıklık anında Asaf’ı ellerinden kaçırırlar. Komiser yardımcısı Bahar, Asaf’ı yakalamak için üstün performans gösterir. Rıza Baba çok etkilenir ve Bahar gibi birini ekibinde görmek ister.

Mesut ve ekibi, yeni operasyonlara hazırlanırlar. Bedran ve adamları, kayıpları tamamlamak için, etraftan gençleri ve çocukları toplar. Mustafa ve Ahmet’te onlar arasındadır. Ahmet, abisinin zorlamasıyla katılmıştır. Mustafa ise gözünü karartmış ve Bedran’ın yapacağı korkunç planlarının bir parçası olmaya hazırdır. Mesut, Bedran’a çok yaklaşmıştır; ancak, Bedran’ın acımasızca kurulmuş yeni planları vardır. Mesut, Bedran’dan, kıydığı canların intikamını almaya kararlıdır.

Arka Sokaklar

Arka Sokaklar 450. bölüm

Arka Sokaklar 450. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar 450. bölüm özeti