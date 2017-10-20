İstanbul sokaklarında ekibiyle her türlü suça karşı mücadele eden Rıza Soylu ve ekibini konu edinen Arka Sokaklar, 453. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, merakla "Arka Sokaklar 453. bölümde neler yaşanacak?" diye araştırıyor. İşte Arka Sokaklar 453. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

DENİZE ATILAN SELİN KURTARILABİLECEK Mİ?

Arka Sokaklar'ın bu akşam ekrana gelecek olan 453. bölümünde Mesut, Selin’in denize atıldığını görünce suya atlar ve onu son anda sudan çıkarır.

Üç hırsız, Tarkan isimli gazetecinin villasını soyar. Evden para ve flash-disk çalarlar. Hırsızlar, malları Refik’in deposuna getirirler. Depodan çıkınca pompalı tüfekli iki adam, onları öldürür. Hırsızlardan Burçak, Hüsnü’nün eski bir polis arkadaşının kızıdır. Babası ölmüştür. Hüsnü vefa borcu duygusuyla, katilleri bulmak ister.

Olayla Savcı Yardımcısı Aras ilgilenmektedir. Aras, Hüsnülere soğuk ve ukala davranır. Aras aynı zamanda, Bahar’ın eski sevgilisi çıkar. Burçak’ın babasının eski arkadaşı Semih’te olayla ilgilenir. Tarkan, çalınan flash disklerin içinde, çok önemi bilgiler olduğunu söyler. Savcı yardımcısı Aras, Hüsnü’nün olaydan çekilmesi için başına büyük işler açmanın peşindedir.

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu akşam 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Arka Sokaklar dizisinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen 452. bölümünde Bedran, Selin'i kaçırdı. Dila, Bedran’la buluşmak için evden çıkar. Ekibimiz takibe başlar. Tam ellerinden kaçırmışlardır ki Selin takibe devam eder; ancak, Bedran’ın adamları Selin’i kaçırır.

Bedran Mesut’a, Selin’in elinde olduğuna dair video gönderir. Mesut da silahını alıp çıkar ve Bedran’ın annesi Mizgin’i rehin alır. Mahalledeki gençlerle çatışır. Rıza Baba, Mesut’u emniyete çağırır ve silahına el koyar. Mesut sinir içindedir. Dila, Bedran’la buluşmuştur ve Bedran’ın yanında kalır. Dila, Selin’i öldürmemesi için Bedran’a baskı yapar.

Ekip, Bedran’ın adamı Polat’a ulaşır. Polat, yurt dışına gönderilecek eroinlerin olduğu yerde baskına uğrar. Bedran Mesut’tan, Selin’e karşılık adamını getirmesini ister. Mesut ekibin elinden Polat’ı kurtarır. Rıza, Mesut’un bireysel olarak hareket etmesinden rahatsız olur ve Mesut’u Volkan’ı yaralamasından ötürü gözaltına alır. Bedran, eroinlerin eline ulaşmasından dolayı mutludur; ancak Mesut’un ona bir sürprizi vardır.

Ocak başında patlama olduğu haberi, Rıza Baba ve ekibine ulaşmıştır. Pınar’ın da orada olduğu endişesiyle olay yerine giderler. Ali çıldırmış şekilde karısını ve çocuklarını arar. Fırat, Damla ve Cansu’nun da ölenler arasında olması, herkesi yıkıma uğratır...

Arka Sokaklar

Arka Sokaklar 453. bölüm

Arka Sokaklar son bölüm fragmanı

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı