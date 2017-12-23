Arka Sokaklar 463. yeni bölüm fragmanı, dizinin son bölümünün ekranlara gelmesinden kısa süre sonra yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde Ekipten birisinin silahıyla cinayet işleniyor. Rıza Baba, elindeki balistik raporunun gizemini çözebilecek mi? Gonca, Çoban ailesinin evini baştan yaratmaya başlar. Evlerinin yeni halini gören Çoban ailesi, durumdan memnun olacaklar mı? İşte yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar.

ARKA SOKAKLAR 463. BÖLÜM FRAGMANI

Ekipten birisinin silahıyla cinayet işleniyor! Rıza Baba, elindeki balistik raporunun gizemini çözebilecek mi?

Selin'in abisi, işlediği suçlardan dolayı sorguya alınır. Selin, Rıza Baba'ya içerdeki adamla bir bağı kalmadığını söyler.

Gonca, Çoban ailesinin evini baştan yaratmaya başlar. Evlerinin yeni halini gören Çoban ailesi, durumdan memnun olacaklar mı?

Arda, girdiği silahlı çatışmada Asım tarafından vurulur. Asım, Bahar'ı rehin alarak teslim olmaya niyetli değildir. Arda'nın sağlık durumu olumlu ilerleyecek mi? Bahar, Asım'ın elinden kurtulabilecek mi?

Sinem, yeniden Hakan'ın kapısına giderek onunla konuşmak ister. Sinem'i karşısında gören Hakan ona şans verecek mi?

Mesut ve Selin arasındaki aşk, iyice çıkmaza girmeye başlar.

Rıza Baba'nın elindeki balistik raporuyla ilk olarak "Selin" ismi ortaya atılır. İşlenen cinayetin Selin ile bir ilgilisi var mı?

Arka Sokaklar

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Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı

Arka Sokaklar 463. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar fragman