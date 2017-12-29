Arka Sokaklar 463. bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünde Bahar rehin alındı, ekip onu kurtarabilmek için uğraştı. Diğer yandan Hüsnü ise evlilik işlemlerini hızlandırdı. Son bölümün ardından, yeni bölümde neler olacağı izleyicile tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Arka Sokaklar 464. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Arka Sokalar 464. bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler ve 463. son bölüm özeti...

ARKA SOKAKLAR 464. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D'de yayınlanan polisiye dizisi Arka Sokaklar 463. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünü seyreden vatandaşlar, yeni bölüm fragmanının yayınlanıp, yayınlanmadığını araştırıyor. Fakat Arka Sokaklar'ın 464. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 463. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut, Erdal’ı gözaltına aldı. Erdal sorguya alındı; ancak, serbest bırakıldı. Selin, Mesut’un işine karışmasından dolayı sinirlendi. Harun isimli bir adam, yoksul mahalledeki bir çocuğu kaçırdı. Ekip daha önce kaçırılan Erkan’dan bilgi almaya gitti; ancak, Erkan’ın olaydan sonra psikolojisi bozulmuştur ve konuşmaya yanaşmaz.

Mesut’un memleketine yolladığı Burhan’ın kızı, İstanbul’a kaçmıştır. Burhan, Mesut’tan yardım ister. Mesutlar, kızı bulur; ancak, Buse kendisine karışmamalarını söyler.

Nesrin, Hakan ve Aylin’i barıştırmaya çalışır; ama, Hakan pek oralı olmaz. Sinem’in serbest kalması için Hakan şikayetini geri çeker. Sinem durumdan umutlanır ve serbest kalınca Hakan’ın evine gider.

Hüsnü evlenme işlemlerini hızlandırır. Gonca eşyalarını Hüsnü’nün evine taşır.

Erdal, Selin’in silahını alıp kaçmıştır ve bir suça karışması an meselesidir. Selin’in başının belaya girmesi an meselesidir.

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