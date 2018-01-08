Arka Sokaklar, Kanal D'de yayınlanan Türk yapımı polisiye televizyon dizisidir. İstanbul sokaklarında suçluların peşinde koşan bir ekibin sıra dışı maceraları ve aile yaşamları konu alan Arka Sokaklar dizisi 464. yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin takipçileri, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Arka Sokaklar 464. yeni bölümü bu hafta yayınlanacak mı? İşte Arka Sokaklar 464. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

ARKA SOKAKLAR 464. BÖLÜM BU HAFTA YAYINLANACAK MI?

Arka Sokaklar 464. yeni bölümü ile 12 Ocak Cuma 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak!

Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi?

Sinem, kirli işler peşinde koşmaya devam eder. Sinem'in yeni planları nasıl sonuçlanacak?

Ekip, kendini silahlı bir kovalamacanın içinde bulur. İnsanların canına acımadan kıyan saldırgan, ekip tarafından yakalanabilecek mi? Selin'den gizli işler, bitmek bilmiyor. Son yaşanan olaylar, Selin için son nokta olmuştur. Rıza Baba, olanlar yüzünden Selin'i açığa alma kararı alır. Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi?

ARKA SOKAKLAR 464. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar

Arka Sokaklar 464. yeni bölüm

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