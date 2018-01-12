Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı, ekrana gelen son bölüm sonrasında izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 465. bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, "Arka Sokaklar 465. yeni bölüm fragmanı" aramasını yapmaya başladı. Peki Arka Sokaklar 464. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.

ARKA SOKAKLAR 465. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbul'da meydana gelen her türlü suça karşı mücadele veren Rıza Baba ve ekibinin hikayesini konu edinen Arka Sokaklar, ekrana gelen 465. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin yayınlanan 465. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Arka Sokaklar 465. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

ARKA SOKAKLAR 464. BÖLÜM

Silahı suça karıştığı için Selin açığa alınır. Songül, Buse’yi yanına almadan kaçar gider. Buse köprü altında kalmaya başlar. Neriman isimli kadın, Buse’nin haline acır ve ona yardım eder. Kızının evine yerleştirir; ancak, Buse’nin babası namusunu temizleme düşüncesiyle Buse’yi öldürmeye karar verir. Ekibimiz Burhan’ı durdurmanın peşine düşer.

Adem, Şamil’in bir numaralı adamıdır ve Filiz isimli hamile bir kadını evde alıkoyar. Zübeyir ve Zeynel’i de kaçmaması için yanında bekletir. Filiz adamların elinden kurtulmak için kendini dışarı atar. Karşıdan gelen bir araba feci şekilde kadına çarpar.

Arka Sokaklar

Arka Sokaklar 465. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı

Arka Sokaklar 464. bölüm özeti

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