Arka Sokaklar'ın bu akşamki bölümünde yine heyecan doruklarda olacak. Ağabeyini öldüren Selin hapise giriyor. Mesut bu gelişmeyle dağılıyor. Bahar, düzenlenen baskın saldırısında büyük yara alıyor. Aylin, operasyon sırasından vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanıyor. Ekip yok olma tehlikesinde. Peki bundan sonra ne olacak? İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR 466. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ekip, çok büyük yara alıyor! Selin, ceza evine giderken; Mesut onu takip ediyor! Mahkeme tarafından Selin, suçlu bulunur ve tutuklanmaktan kurtulamaz. Tüm ekip, Selin için karar açıklanırken çaresizce bakmaktan başka yapabilecekleri birt şey yoktur.

Bahar, düzenlenen baskın saldırısında bomba sonucu büyük yara alır. Aylin, operasyon sırasından aldığı kurşun darbeleriyle yere serilir.

Ekip, bu derin yaralardan sonra kendini toplayıp yeniden beraber olabilecek mi?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selin, hamile kardeşi Melda'yı evine getirmiştir; fakat, Melda'nın orada durmaya niyeti yoktur. Erdal'ı arar ve yerini söyler. Erdal, kardeşi Melda'yı alıp ormanlık alandaki bir eve getirir. Selin ve ekip Melda'nın isteyerek Erdal ile gitmesine bir anlam veremez.

Ekip, Erdal'ı yakalamak için bir plan yapar. Melda'nın bebeğini satacağını düşündükleri bebek taciri adamın bulunduğu eve gelirler. Ellerinde plana dahil olmasını sağlayacak görüntüler vardır. Adam ölüm korkusundan ekibimiz ile işbirliği yapmayı kabul eder. Adam, Erdal ile buluşma ayarlayıp Melda'nın bebeğini alacağını söyler. Erdal Buluşma yerine geldiğinde ekibimiz ile karşı karşıya kalır. Kaçma fırsatını iyi kullanır ve oradan araba ile uzaklaşır. Selin, daha sonrasında ekip peşine düşer.

Erdal, Melda'nın bulunduğu eve gelir. Melda doğum yapmıştır. Erdal hiç düşünmeden bebeği de alıp oradan kaçar. Selin de peşinden ormana koşar. Aralarında çatışma yaşanır...

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