Arka Sokaklar 468. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul sokaklarında her türlü suça karşı mücadele veren Rıza Baba ve ekibinin hikayesini konu edinen Arka Sokaklar dizisinin 467. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki Arka Sokaklar 468. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR 468. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar dizisi, ekrana gelen 467. yeni bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Vurulan Aylin, ameliyat sonrasında tedaviye alındı ve uyandı. Dizinin yayınlanan 467. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için de bekleyiş başladı. Peki Arka Sokaklar 468. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar'ın 468. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak merakla beklenen yeni bölüm fragmanının kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte Selin'in akıbeti de belli olacak.

ARKA SOKAKLAR 467. BÖLÜM

Aylin vurulmuştur. Olay yerine Sinem gelir. Aylin’in vurulduğunu görür; ancak, kılı kıpırdamaz. Aylin bir şekilde hastaneye ulaştırılır. Hayati tehlikesi vardır. Ameliyatına Reşat Hoca girer.

Mesut, Aylin’in vurulmasından Hakan’ı sorumlu tutar ve onu yaka paça hastaneden dışarı atar. Hakan ise, Sinem’in peşine düşer ve bir şekilde Vitali’nin izini bulur, kıyasıya mücadele başlar.

Mesut, Selin’i görmek için hapishaneye gider; ancak, Selin’e hiçbir şekilde ulaşamaz ve çılgına döner.

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