Arka Sokaklar, Kanal D'de yayınlanan Türk yapımı polisiye televizyon dizisidir. İstanbul sokaklarında suçluların peşinde koşan bir ekibin sıra dışı maceraları ve aile yaşamları konu alan Arka Sokaklar dizisi 467. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Arka Sokaklar 468. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Selin'in arkasından Suriye'ye giden Mesut patlayan bombadan kurtulabilecek mi? İşte, Arka Sokaklar 468. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

ARKA SOKAKLAR 468. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İstihbarat ve emniyetin işbirliği yaptığı bir dosya yüzünden Selin gizli görevle Suriye'ye gider. Amacı teröristerin elindeki çocuğu kurtarmaktır. Selin görevi kabul eder ve Suriye'ye geçer. Kılık değiştirip çocuğa ulaşır. Teröristle karşı karşıya kalır. Terörist çocuğu kalkan olarak kullanır. Selin onu vurmakta kararsız kalır.

Sevdiği kadının Suriye'ye görevle gittiğini öğrenen Mesut, Selin'in hayatı için endişe duyar. Kendisi uzun yıllar o topraklarda görev yaptığından Selin'in nelerle karşılaşabileceğini biliyordur. Mesut, Selin'in arkasından Suriye'ye gider. Teröristlerin yerini bulur; fakat, kendi hayatı tehlikeye girer.

Ali ve Bahar eli silahlı bir adamın peşine düşer. Uzun bir kovalamacadan sonra Ali, adamı durdurmak için ateş eder. Adam vurulur. Kimliğine baktıklarında adamın polis olduğunu öğrenirler. Selin, çocuğu teröristlerin elinden kurtarabilecek mi? Selin'in arkasından Suriye'ye giden Mesut patlayan bombadan kurtulabilecek mi? Ali'nin vurduğu polis ölecek mi? Ali'nin başı bu yüzden belaya mı gircek?

ARKA SOKAKLAR 468. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 468. yeni bölümü ile 9 Şubat Cuma 20:00'de Kanal D'de ekranlarda olacak.

ARKA SOKAKLAR 467. SON BÖLÜM ÖZETİ

Erdal, yoğun bakımda hayatını kaybedince, savcı Melda’nın ifadesi sonucu Selin’i tutuklar.

Mahmut elinde para dolu çantayı Halit’e teslim eder. Oğlunu sorunca ortam karışır ve Halit, Mahmut’u yaralayıp adamlarıyla birlikte kaçar. Mahmut’un karısı ve çocuğu radikal bir örgüt tarafından kaçırılmıştır. Bu durumu öğrenen ekip Halit’in adamlarının yanına gider ve adam kendini patlatır.

Sinem’in adresine ulaşan Aylin, Sinem’in evine gider. Ancak orada Aylin’i hoş olmayan bir sürpriz bekler. Sinem’in iş yaptığı Vitali, Aylin’e silahını doğrultur ve ateşler.

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