Arka Sokaklar yayınlanan son bölümünde yine heyecan doruktaydı. Dizinin son bölümünün hemen ardından Arka Sokaklar 469. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki yeni bölümde gizli görev için Suriye'ye giden Selin ve peşinden giden Mesut için yolun sonuna mı yaklaşıldı. İşte Arka Sokaklar 469. yeni bölüm fragmanı ve özeti

ARKA SOKAKLAR 469. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mesut ve Selin, yolun sonuna mı geliyor?

Gizili görev için Suriye'ye giden Selin'i yalnız bırakmak istemeyen Mesut, onun peşinden gider. Bu bölgeyi herkesten çok daha iyi tanıyan Mesut, kendilerini bekleyen tehlikenin farkındadır. Selin'i ölmek üzereyken kurtarmasınarağmen teröristler onların peşini bırakmayacak ve yakalayacaktır. Ekip'in aldığı ölüm haberi ise herkesin içine kötü bir şüphe düşürür.

Suriye'ye giden Rıza Baba, Mesut ve Selin'i bulmak için her şeyi göze alacaktır. Rıza Baba, evlatları olarak gördüğü Mesut ve Selin'i sağ salim bulabilecek mi?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM FRAGMAN VE ÖZETİ

Rıza Baba, Suriye'de kayıplara karışan Selin'i bulması için Mesut'u gönderiyor!

Selin, terör örgütünün elindeki küçük Can'ı kurtarmak için cezaevinden alınıp gizlice görevlendirilir. Suriye'ye geçip Vecdi'ye ulaşır. Olaylar hızlı gelişir ve Selin hızlı hareket etmek zorunda kalır. Vecdi ile karşı karşıya kalır. Kimliğini açık eder. Vecdi, Can'ı kendisine siper eder. Selin, Vecdi'ye ateş etmekte kararsız kalır. Can'ın hayatını tehlikeye atmak istemez.

Bu sırada Selin'i, Vecdi'ye ulaştıran istihbarat casusu Hamza öldürülür. Selin'den haberleri o iletmektedir. İstihbarat ve Rıza Baba, Selin'in hayatından endişe eder. Rıza Baba, Mesut'u görevlendirir. Mesut, Suriye'ye geçerek Selin'in aramaya başlar. Bu sırada örgüt elemanları Mesut'u fark eder ve onun içinde bulunduğu metruk evi roketle patlatırlar.

Asiye ve Metin çocuklarının ultrason görüntüsünü aldıklarından dolayı mutludurlar. Çoban Ailesi de bu fotoğraf yüzünden sevinç içindedirler. Bu mutluluk kısa sürer. Asiye, hastanede görevdeyken uyuşturucu bağımlısı bir genç tarafından bıçaklanır. Olayı öğrenen Metin ve Hüsnü, Asiye ile bebeğin sağlığından endişe duyarlar.

Ali, Bahar ile devriyedeyken bir kovalamacaya şahit olurlar. Kovalayan kişi silahlıdır. Ali ve Bahar da bu kovalamacaya dahil olurlar. Sokak arasında Ali durması için uyardığı silahlı adamı vurur. Adam polis çıkar. İç İşleri Ali'ye soruşturma açar. Adam yoğun bakımda olduğu için Ali, soruşturma boyunca açığa alınır.

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