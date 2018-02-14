Arka Sokaklar, Kanal D'de yayınlanan Türk yapımı polisiye televizyon dizisidir. İstanbul sokaklarında suçluların peşinde koşan bir ekibin sıra dışı maceraları ve aile yaşamları konu alan Arka Sokaklar dizisi 468. son bölümü ile izleyicisi ile buluşmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını araştırmaya başlamıştı. İzleyicilerin merakla beklediği 469. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. Peki, yeni bölümde Mesut ve Selin, yolun sonuna mı geliyor? İşte, Arka Sokaklar 469. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

ARKA SOKAKLAR 469. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

GizLİ görev için Suriye'ye giden Selin'i yalnız bırakmak istemeyen Mesut onun peşinden gider. Bu bölgeniyi herkesten çok daha iyi tanıyan Mesut, kendilerini bekleyen tehlikenin farkındadır. Selin'i ölmek üzereyken kurtarmasına karşın teröristler onların peşini bırakmayacak ve yakalayacaktır. Ekip'in aldığı ölüm haberi ise herkesin için kötü bir şüphe düşürür.

Suriye'ye giden Rıza Baba, Mesut ve Selin'i bulmak için her şeyi göze alacaktır. Rıza Baba, evlatları olarak gördüğü Mesut ve Selin'i sağ salim bulabilecek mi?

Selin bir odada tutulmaktadır. Rıza’ların, Mesut’la irtibatları kesilmiştir. Mesut, esir tutulduğu kampta işkenceye maruz kalır. Rıza daha fazla dayanamaz ve Mesutu kurtarmak için Salim Paşahan’dan yardım alarak sınır bölgesine gider. Mesut örgüt elemanları tarafından tutulmaktadır. Asiye’nin ameliyatı başarılı geçer ve Metin, karısı taburcu olduktan sonra işleri kontrol etmeye restorana gider. Restoran çıkışında Asiye’yi yaralayan Tolga’yla karşılaşır ve takibe başlar.

ARKA SOKAKLAR 469. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kanal D'nin vazgeçilmez dizisi haline gelen Arka Sokaklar 469. yeni bölümü ile 16 Şubat Cuma saat 20:00' de Kanal D ekranlarında olacak.

ARKA SOKAKLAR 468. SON BÖLÜM ÖZETİ

Selin yanında Haldun ile birlikte, Can’ı kurtarmak için Suriye sınırına gelmiştir. Mesut, Selin’in tehlikeli bölgeye gittiğini duyunca, çileden çıkar. Selin’in peşinden gitmek için harekete geçer. Selin’i, Vecdi’nin yanına götürmek için Hamza isimli aracı gelir. Yolda Selin’i beklenmedik bir sürpriz beklemektedir.

Ali ve Bahar devriyedeyken, Tolga isimli bir adam yardım çığlığı atmaktadır. Akif de peşinden koşar. Dur ihtarına uymayınca, Ali adamı vurur. Vurduğu kişinin polis olduğunu öğrenince nasıl bir hata yaptığının farkına varır. Ali müfettiş incelemesine girer.

Mesut, Selin’i bulmak için yıkık eve gelir; ancak, Selin hiçbir yerde yoktur. Militanlar Mesut’u fark eder ve evin etrafına mevzilenirler. Mesut kendisine doğrultulmuş roketle burun buruna gelir.

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