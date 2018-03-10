Arka Sokaklar 473. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam yayınlanan bölümün ardından paylaşılan yeni bölüm fragmanında Hüsnü, kızı Zeliha'dan haber alamayınca onun için merak içerisine giriyor. Arka Sokaklar gelecek bölümde neler olacak? İşte Arka Sokaklar 473. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ARKA SOKAKLAR 473. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 473. Bölüm Fragmanı yayında! Hüsnü, kızı Zeliha için merak içinde! Mesut görev için kılık değiştiriyor!

Zeliha'nın başı yine belaya girmiştir. Hüsnü, kötü haberi aldığında ise çılgına döner. Canından çok sevdiği kızı Zeliha'dan haber almak için büyük merak içerisindedir.

Mesut, görev gereği kılıç değiştirmiştir. Şöför kılığına girerek suç şebekesini yakalama gayesi içerisindedir. Lakin Mesut'un kimliği ifşa olacak ve hayatı tehlikeye girecektir.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Rıza Baba ve ekibine büyük iftira atılıyor!

Koray'ın ölümü, Rıza Baba ve ekibini zor durumda bırakır. Ekiptekiler, cinayet şube ile karşı karşıya kalır.

İsmet'in hedefinde Rıza Baba vardır. İsmet tetiği çekerek Rıza Baba için bir son yaratacak mı?

Zeliş, haber yapmak için gittiği mekanda silahlı saldırıya uğrar. Babası Hüsnü'nün sözünü dinlemeyerek bu olayından peşinden koşması, başını büyük belaya sokacaktır.

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