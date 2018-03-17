Arka Sokaklar 473. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu. Nefes kesen bir bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı için de heyecanlı bekleyiş başladı. Önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 474. bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler için Arka Sokaklar 474. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Arka Sokaklar 474. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...
ARKA SOKAKLAR 474. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibi, İstanbul'da her türlü suça karşı mücadele ediyor. Dizinin ekrana gelen 473. bölümü sonrasında da yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ekibin rehin alınan Tunç'u kurtarmak için mücadele ettiği görülüyor.
İşte Arka Sokaklar 474. yeni bölüm fragmanı;
Uyuşturucu şebekesine yapılan operasyon sonrasınde deşifre olan Mesut ile oğlu Tunç'un hayatları tehlikeye giriyor! Bu durumdan dolayı Rıza Baba ve ekibin elleri kolları bağlıdır. Hamle yapmaları depodakilerin hayatlarını kaybetmelerine yol açacaktır. Tek umutları ise, Mesut'tur. Şebekenin ikinci adamı mallar ve Mesutlarla oradan kamyonla uzaklaşır.
Rıza Baba, şebekenin başında olduğunu bildiği Kadir'e giderek adamının yerini öğrenmeye çalışır. Adamın ise, başka bir planı vardır. Tunç'u öldürerek ekibe ders verme niyetindedir.
ARKA SOKAKLAR 473. BÖLÜM
Lojistik firma sahibi Numan, yanında adamı Cemil ve korumasıyla silahlı saldırıya uğrar. Ekibimizin yaptığı inceleme sonucunda, saldırıyı Yıldırım isimli eski çalışanlarının yaptığı ortaya çıkar. Numan, polisin olayın peşine düşmesini istemeden konuyu kendi aralarında çözmeye çalışır; ancak, ekibimiz saldırı sebebini çözünceye kadar uğraşacaktır. Olayın arkasından herkesi hayrete düşürecek bir isim bulunmaktadır. Rıza Baba ve ekibi o ismi yakalamadan işin peşini bırakmamaya kararlıdır.
Tunç’un arkadaşı Erhan, otobanda kazaya uğrar. Mesut da hastaneye gider. Erhan’ın kanında uyuşturucu maddeye rastlanır. Olayın aslı araştırılınca, Erhan’ın uyuşturucu kullanmasına sebep olan kişiler tehlikelidirler ve bu durumdan Tunç’un başına bir şey gelmesinden korkulur.
Cemil, Kadir Altun’un gözüne girip has adamı olabilmek için Yusuf’un lojistik firmasıyla anlaşmaya çalışır. Yusuf çalışmak istemeyince, inşaatında yangın çıkarırlar.
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