Arka Sokaklar'da bu hafta 474. bölüm heyecanı yaşandı. Rıza Baba ve ekibi operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Rehineleri kurtarmak için operasyon yaptılar. Ekip ihbarın geldiği seraya baskın düzenledi ve seracı yaralı şekilde bulundu. Arka Sokaklar 475. yeni bölüm fragmanı da diziden hemen sonra yayınlandı. Fragmanda ekipin bir linç girişimine engel olmaya çalıştığı ve Umut'un kaçırılmasıyla Selin'in yıkıldığı görülüyor.

ARKA SOKAKLAR 475. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar'da yeni bölüm heyecanı başladı. Yeni bölüm öncesi ilk fragman geldi.

Selin, Umut'un kaçırılmasıyla yıkılıyor! Ekip, linç girişimini engellemeye çalışıyor!

Selin ve Mesut, güvenip bıraktıkları bakıcının ihanetine uğruyor. Bakıcı Şükran geriye sadece bir not bırakmış ve Umut'u alarak kaçmıştır.

Ekip, halkın öfkelesini engelleyerek linç girişiminin önüne geçemeye çalışmaktadır.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar, Rıza Baba ve ekip, rehin tutulanları kurtarmak için deponun etrafını sarar. Volkan ve bir sivil polis daha motorlarına binip, gizlice motorcu gibi takip etmeye başlarlar. İzzet mobilyacıdır. Tanınan, bilinen bir mağazası vardır. Kendilerini baş komiser ve komiser diye tanıtan Yalçın ve Naci tarafından aranır. İzzet’e çalışanlarının örgüt kapsamında arandığını söylerler. İzzet’i de örgüt üyesi olmakla suçlayarak yüklü miktarda para isterler. İzzet’in akrabası Avukat Önder, Savcı Arzu’dan yardım ister.

İzzet mobilyacıdır. Tanınan, bilinen bir mağazası vardır. Kendilerini baş komiser ve komiser diye tanıtan Yalçın ve Naci tarafından aranır. İzzet’e çalışanlarının örgüt kapsamında arandığını söylerler. İzzet’i de örgüt üyesi olmakla suçlayarak yüklü miktarda para isterler. İzzet’in akrabası Avukat Önder, Savcı Arzu’dan yardım ister. Ekibimize, örgüt üyelerine yardım ve yataklık şüphesiyle farklı bir ihbar gelir. Ekip ihbarın geldiği seraya baskın düzenler. Seracı yaralı şekilde bulunur.

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