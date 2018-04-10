Arka Sokaklar dizisi 476. heyecanlı son bölümü ile geçen hafta izleyicisi ile buluşmuştu. Yeni bölüm fragmanı seyirciler tarafından merakla araştırılıyordu. Arka Sokaklar 477. yeni bölümde Tekin'in cinayetten gözaltına alınması ve Metin'in boğuşma esnasında başkasını vurması ile Hüsnü yıkılır. Savcı, Başkomiser Hüsnü'nün tüm yetkilerini elinden alır. Peki Arka Sokaklar 477. yeni bölümde neler olacak? İşte Arka Sokaklar 477. yeni bölüm fragmanı...

ARKA SOKAKLAR 477. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 477. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte fragman;

Tekin'in adı cinayet soruşturmasında yer aldığını duyan Mesut, çok öfkelidir. Tekin ise ne olduğunu anlamakta güçlük çeker. Zeliha, kardeşinin gözaltına alındığını öğrenerek aileye haberi veren isim olur. Tekin'in durumuyla ilgili Hüsnü üzerindeki tüm yetkiler alınır. Savcı, Tekin'in suçlu olduğu konusunda oldukça kararlıdır. Ekibin ise bu durumda elleri kolları bağlı durumdadır.

Tekin'in durumunu açığa kavuşturmak isteyen Metin olayın peşinden gider. Fakat silahlı saldırganla girdiği mücadelede hayatı büyük tehlikededir.

Bahar, Yusuf'un oğlu Eren'in kaçırılması üzerine olayın peşine düşer. Eren'i bulmak için sürekli olayı kovalayan Bahar, mutlu haberi verebilecek mi?

Arka Sokaklar 477. yeni bölümü ile 13 Nisan Cuma saat 20:00'de Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 476. SON BÖLÜM ÖZETİ

Teröristleri bulmak için eskiden örgüt liderliği yapmış Ferman’ın ifadesi alındı. Ferman, Edirne’ye tayin edilme talebinde bulundu. Eğer kabul edilirse konuşacağını söyledi. Nalbur Osman, Ferman’ın yerine liderlik yapmaktadır. Ferman, Edirne’ye tayin edilirken yolda Osmanlar tarafından kaçırıp kurtarıldı.

Tekin Şenay’ın evinde kalmaya başladı. Şenay evde parti verir. Evde 18 yaşlarında bir kız vardır, Meltem. Partiden sonra Tekin kızı evine bıraktı. Fakat, Meltem’in başına gelen olay sonrasında Tekin’in başı belaya girdi.

Savcı Arzu, uyuşturucu kartelini yakalamak için operasyon hazırlığı yapmaktadır. İçlerine narkotik polislerinden, Erkan Komiser yerleştirildi. Savcı Arzu, Rıza baba ve ekibimizi de dahil etti.

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