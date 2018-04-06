Arka Sokaklar bu hafta 476. bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Rıza Baba ve ekibi yeni bir operasyonun peşindeydi. Operasyon öncesi Ferman’ın ifadesi alındı. Ferman ifadeden sonra Edirne'ye tayin istedi. Dizinin sona eren bölümü sonrasında 477. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Arka Sokaklar 477. yeni bölüm fragmanı...

ARKA SOKAKLAR 477. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı bu akşam ekrana gelen bölümden hemen sonra yayınlandı. İşte 477. yeni bölüm tanıtımı...

Tekin'in adı cinayet soruşturmasında yer aldığını duyan Mesut, çok öfkelidir. Tekin ise ne olduğunu anlamakta güçlük çeker. Zeliha, kardeşinin gözaltına alındığını öğrenerek aileye haberi veren isim olur. Tekin'in durumuyla ilgili Hüsnü üzerindeki tüm yetkiler alınır. Savcı, Tekin'in suçlu olduğu konusunda oldukça kararlıdır. Ekibin ise bu durumda elleri kolları bağlı durumdadır.

Tekin'in durumunu açığa kavuşturmak isteyen Metin olayın peşinden gider. Fakat silahlı saldırganla girdiği mücadelede hayatı büyük tehlikededir.

Bahar, Yusuf'un oğlu Eren'in kaçırılması üzerine olayın peşine düşer. Eren'i bulmak için sürekli olayı kovalayan Bahar, mutlu haberi verebilecek mi?

ARKA SOKAKLAR 476. SON BÖLÜM ÖZETİ

Teröristleri bulmak için eskiden örgüt liderliği yapmış Ferman’ın ifadesi alındı. Ferman, Edirne’ye tayin edilme talebinde bulundu. Eğer kabul edilirse konuşacağını söyledi. Nalbur Osman, Ferman’ın yerine liderlik yapmaktadır. Ferman, Edirne’ye tayin edilirken yolda Osmanlar tarafından kaçırıp kurtarıldı.

Tekin Şenay’ın evinde kalmaya başladı. Şenay evde parti verir. Evde 18 yaşlarında bir kız vardır, Meltem. Partiden sonra Tekin kızı evine bıraktı. Fakat, Meltem’in başına gelen olay sonrasında Tekin’in başı belaya girdi.

Savcı Arzu, uyuşturucu kartelini yakalamak için operasyon hazırlığı yapmaktadır. İçlerine narkotik polislerinden, Erkan Komiser yerleştirildi. Savcı Arzu, Rıza baba ve ekibimizi de dahil etti.

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