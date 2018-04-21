Arka Sokaklar'da bu hafta Hüsnü ve ailesi çok zor anlar yaşadı. Tekin'in tutuklanması aileyi adete yıktı. Son bölümün ardından 478. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Metin tutuklanıyor ve Hüsnü çaresiz oğluğla vedalaşıyor. İşte Arka Sokaklar 478. yeni bölüm fragmanı ve 477. son bölüm özeti...

ARKA SOKAKLAR 478. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Metin, adam öldürme girişiminden dolayı hapse atılıyor! Hüsnü, çaresiz şekilde oğluyla vedalaşıyor!

Metin, kardeşi Tekin'i kurtarmak için girdiği mücadelede karşısındakinin vurulmasıyla katil olarak görülme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Tüm ekip ve Çoban ailesi bu durumdan dolayı derin üzüntü içerisindedir. Savcı'nın emriyle Metin için hapis yolu görünür.

Metin'in içerisinde bulunduğu silahlı vurulma olayındaki adam ölecek mi? Ekip, Metin'i kurtarmanın yolunu bulabilecek mi?

ARKA SOKAKLAR 477. SON BÖLÜM ÖZETİ

Polisler, Tekin’i tutuklar. Arzu, Tekin’in davasını yürütmektedir. Tekin’i suçlayıcı şekilde davranır ve ekibi de karşısına alır. Tekin, gözaltına alınır. Arzu, Hüsnü’nün ısrarıyla Tekin’e tatbikat yaptırır ve yine de ikna olmaz. Metin, kardeşinin cezaevinde yatmasına sebep olan Barbaros’un peşine düşer. Barbaros silahlı ve tehlikelidir.

Yusuf, hastaneye yetiştirilir ve ameliyata alınır. Kadem adamları ile Salim Paşahan adamları arasında çatışma yaşanır. Ekip, çatışmaya yetişir. Kadem, hastaneden Eren’i kaçırır. Bahar ve ekip peşlerine düşer. Kadem, Eren ile deniz yoluyla kaçacaktır. Ekip, limana baskın yapar. Tam Eren’i kurtaracakları sırada Eren tekneden denize düşer.

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