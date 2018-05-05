Arka Sokaklar'da bir bölüm daha geri de kaldı. Arka Sokaklar'ın 4 Mayıs Cuma akşamı yayınlan 479. bölümünde Ali'nin eşi Pınar ve çocuğu rehin alındu. Selin, küçük Umut'un velayetini aldı. İşte yaşanan gelişmeler...

ARKA SOKAKLAR 480. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Rıza Baba, torunu ve kızını bulmak için tüm imkanlarını kullanıyor!

Rıza Baba, kızını ve torununu kaçıranın peşine düşmüştür. Onları bulmak için elindeki tüm imkanlarını kullanacaktır.

Hüsnü'nün rahatsızlığı kafalardaki soruyu cevapsız bırakmaya devam edecektir. Mesut ise teröristlerle çatışma içerisine girecektir.

ARKA SOKAKLAR 479. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, arkadaşı Musa’nın suça karışmış olma ihtimalinden dolayı rahatsızdır. Begüm ise, Musa’dan ayrılmak istemektedir ve kızını da alıp gizlice kaçma planları yaptı. Veli, Musa’nın kızından ayrı olmasının üzüntüsüne dayanamaz kendince bir çözüm yoluna gitti.

Aylin son zamanlarda kendine bakmaya başladı. Herkes hayatında biri olduğundan şüphelendi. Hakan ve Bahar rutin polis çevirmesi yaparken Aylin’i yanında bir adamla gördüler. Hakan şaşkın bir şekilde kontrolleri yaptı. Fazlasıyla bozuldu; ancak, hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya çalıştı.

Umut Bebek davası nihayet sonlandı. Velayet Selin’e verildi. Selin’in mutluluğu tabii ki Mesut’a da yansıdı. Mahkemeden sonra Mesut, Selin, Tunç ve Umut Bebek tıpkı bir aile gibi bir stüdyoya gidip fotoğraf çektirdiler.

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